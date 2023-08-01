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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح لأصحاب السيارات الكهربائية تطبق قبل السفر| تفاصيل

نصائح لأصحاب السيارات
نصائح لأصحاب السيارات الكهربائية قبل السفر

انتشرت السيارات الكهربائية الآن في أسواق السيارات الجديدة، وأصبح هناك طلب متزايد من أجل الحصول وشراء سيارات كهربائية جديدة، وذلك لأنها توفر العديد من المميزات منها، استخدام الطاقة النظيمة بدلا من الوقود الذى ينتج عن احتراقه الكثير من الأضرار الصحية .

نصائح لأصحاب السيارات الكهربائية تطبق قبل السفر

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وبالتالي يجب علي أصحاب السيارات الكهربائية دراسة إيجابيات ومميزات سياراتهم الكهربائية جيدا ليسهل عليهم التعامل معها وقيادتها بدون حدوث أي مشاكل ودون أن تتوقف بسبب انتهاء الطاقة بها .

نصائح لأصحاب السيارات الكهربائية تطبق قبل السفر

هناك العديد من التدابير التي يجب اتخاذها عند السفر بالسيارات الكهربائية ، حتي لا تتعرض لأي موقف علي الطريق السريع عند السفر، خصوصا وان كنت مسافر مع أسرتك وأولادك .

- يقدم موقع صدى البلد الإخباري نصائح لأصحاب السيارات الكهربائية تطبق قبل السفر :

نصائح لأصحاب السيارات الكهربائية تطبق قبل السفر


1- دراسة مسار الرحلة جيداً .

دراسة مسار الرحلة جيداً

قبل التحرك بسياراتك الكهربائية يجب عليك تحديد المسافة التي تتجه اليها بدقة، ومعرفة عدد محطات الشحن المتواجدة علي الطريق السريع الذى ستتحرك عليه .

2- شحن بطارية السيارة بشكل كافي .

شحن بطارية السيارة بشكل كافي

من المهم قبل السفر أن تقوم بشحن بطاريتك بشكل كافي حتي تقوم بقطع مسافة سير جيدة، وينبغي الا يتم شحن البطارية وهي فارغة تمام، وبالتالي يجب شحن البطارية عندما تصل الي 20% وليس اقل من ذلك للحفاظ علي بطارية سياراتك.

3- استهلاك الطاقة بشكل منخفض .

استهلاك الطاقة بشكل منخفض

عند السفر بالسيارات الكهربائية يجب الحفاظ علي طاقة البطارية وذلك من خلال السير علي سرعة ثابتة ، بالإضافة الي عدم التسارع الغير ضروري، ومحاولة الاستفادة من إمكانية استرجاع الطاقة .
 

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