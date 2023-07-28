أسعار 5 سيارات رياضية SUV شهيرة في مصر.. صور

تتميز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بأقوى مستويات الرفاهية والتجهيزات بالإضافة للارتفاع عن مستوى سطح الأرض والذي يفضله الكثيرون، مما يجعلها أقل عرضة للمطبات والحفر.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 نحو 1,750,000 جنيه

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، وذلك للفئة الأولى فقط، حيث يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية ELEGANCEبقيمة قدرها 2,150,000 جنيه تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة SPORTبقيمة قدرها 2,250,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

سيات تاراكو

سيات تاراكو موديل 2023

تأتي السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بناقل حركة أتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم في الساعة، تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم خلال 9.4 ثانية، ومحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان.

سيات تاركو موديل 2023 الفئة الأولى ستايل بلس بقيمة قدرها 1,700,000 جنيه

سيات تاركو موديل 2023 الفئة الثانية EXPERIENCEبقيمة قدرها 1,800,000 جنيه

مرسيدس GLA موديل 2023

مرسيدس GLA موديل 2023

تأتي السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 210 كيلومتر/ساعة.

يبلغ سع السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 نحو 2,025,000 جنيه.