استمرار اشتعال سفينة تحمل 2857 سيارة متجهة إلى مصر قرب هولندا.. فيديو

اشتعلت النيران في سفينة الشحن السريع Fremantle Highway في منتصف ليل الثلاثاء قبالة الساحل الهولندي، كانت تحمل ما يقرب من 3000 سيارة، وكانت السفينة متوجهة من ألمانيا إلى مصر عندما اندلع الحريق، وترجح التقارير الأولية أسباب اشتعالها بسبب سيارة كهربائية غير محددة.

حاول الطاقم إطفاء الحريق لكنه فشل، واضطر سبعة أعضاءة للقفز من فوق القارب هربا من ألسنة اللهب التي انتشرت بسرعة ، وفقا لرويترز، وأصيب عدد منهم بحروق وكسور في العظام ومشاكل في التنفس ، وتوفي أحد أفراد الطاقم في الحريق، وقام رجال الإنقاذ بإزالة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 من السفينة.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الهولندي للصحيفة إن الحريق اندلع بالقرب من سيارة كهربائية ، لكن لم يتم تأكيد مصدره بعد، ويسرد خفر السواحل الهولندي سبب الحريق بأنه "غير معروف" على موقعه على الإنترنت، وبحسب صحيفة تليخراف ، كانت السفينة تحمل 2857 سيارة ، 25 منها كهربائية، وأخبرت شركة مرسيدس بنز أوتوموتيف نيوز يوروب أن لديها حوالي 350 سيارة على متنها.

في وقت سابق من صباح اليوم ، أفاد خفر السواحل الهولندي أن الوضع على متن السفينة لم يتغير ، مع استمرار اشتعال النيران، تحافظ سفينة الإنقاذ Hunter، على Fremantleفي مكانها وخارج ممرات الشحن بينما تضع السلطات خطة لإطفاء الحريق دون إغراق السفينة المعرضة للخطر، وقامت سفن الإنقاذ برش الماء على السطح الخارجي لفريمانتل لإبقائه باردًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية إدوين فيرستيج لرويترز "من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الحمولة التي كانت السفينة تنقلها" كانت السفينة على بعد حوالي 17 ميلاً شمال جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.

طريق فريمانتل السريع ، المسجل في بنما ، تديره شركة تأجير السفن اليابانية شوي كيسن ، التي تعمل مع السلطات في هذا الشأن، تم بناء السفينة في عام 2013 وتم تحديدها كحاملة سيارات بطول 656 قدمًا (200 متر).

لم تكن فريمانتل سفينة شحن السيارات الوحيدة التي اشتعلت فيها النيران مؤخرًا، في عام 2022 ، اشتعلت النيران في Felicity Ace في المحيط الأطلسي، كانت تحمل ما يقدر بنحو 401 مليون دولار من السيارات التي سينتهي بها المطاف في قاع المحيط عندما غرقت السفينة ، وتأخذ نماذج من فولكس فاجن ، وبورشه ، وبنتلي ، وأودي ، ولامبورجيني.

أجبر الحادث لامبورجيني على إعادة إنتاج أفينتادور لتحل محل السيارات الخارقة المدمرة.