لطلاب أولى جامعة.. أرخص سوزوكي هاتشباك في مصر | صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، ودائما ما يبحث الشباب عن سيارات تناسب احتياجاتهم وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم، ويجب أن تكون هذه السيارات ذات تصميم مميز ومحرك قوي ، ومن ضمن هذه السيارات سوزوكي اسبريسو موديل 2022، وتنتمي اسبريسو الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

سوزوكي اسبريسو موديل 2022 الهاتشباك

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سوزوكي اسبريسو فئة السيارات الهاتشباك موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

سوزوكي اسبريسو موديل 2022 الهاتشباك

- سعة محرك سوزوكي الهاتشباك

تستمد سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 فئة السيارات الهاتشباك قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتحتاج الي 4.6 من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 90 نيوتن/متر، وقوة 67 حصان، وتتسارع اسبريسو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية.

مواصفات سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو موديل 2022 الهاتشباك

زودت سيارة اسبريسو الهاتشباك بالعديد من المميزات التكنولوجية الحديثة منها، تكييف ، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من القماش، وبارو ستيرنج، وزجاج كهربائي، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الأربعة للسيارة، وأحزمة أمان، ووسائد هوائية، وحساسات للركن.

- سعر اسبريسو موديل 2022

مقصورة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 الهاتشباك

تتوافر سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 364 ألف جنيه .