اتعلم السواقة على سوزوكي سويفت بـ 50 ألف جنيه| صور

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من أنواع السيارات التي يرغب في اقتناءها المصريين، وذلك بعد تأثر أسواق السيارات العالمية بزيادة الأسعار مما أدي الي عدم توافر السيارات الجديدة موديل 2023 لدي الوكلاء والموزعين.

وتتميز السيارات المستعملة بتوافر قطع غيارها، بالإضافة الي صيانتها بسهولة .

سويفت السيدان موديل 1995

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 ، وتنتمي سويفت إلي فئة السيارات السيدان العائلية الصغيرة :

سوزوكي سيدان موديل 1995

- محرك سويفت السيدان

سوزوكي السيدان موديل 1995

قطعت سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 مسافة تصل إلي 200 ألف/كم، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وتصل قوة سيارة سوزوكي السيدان إلي العجلات عن طريق علبة تروس مانيوال ، ويوجد بها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

- مواصفات سوزوكي موديل 1995

سوزوكي سويفت فئة السيارات السيدان

تظهر سيارة سويفت السيدان موديل 1995 بشكل مميز وأنيق وذلك بفضل امتلاكها الي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومرايات جانبية يدوية بلون السيارة، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية، وشبكة أمامية صغيرة، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي علي الحقيبة الخلفية للسيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة .

- سعر سوزوكي سويفت السيدان

سيارة سوزوكي سويفت السيدان

تتواجد سيارة سوزوكي سويفت موديل 1995 ، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء السيارة وقوة محركها .