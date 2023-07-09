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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار سوزوكي بالينو 2023 بالسوق المصري | صور

السيارة سوزوكي بالينو
السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

تعتبر السيارة سوزوكي بالينو واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك في مصر، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة ضمن موديلات 2023، حيث تتمتع بتصميم خارجي عصري، إلى جانب الكثير من التجهيزات، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي التحكم.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 في السوق المصري 

السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 

 

تستخدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 محرك سعة 1400 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، حيث يتمكن من إنتاج 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مما يمنحها القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

وتضم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 عددا من التجهيزات الداخلية مثل، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف وتدعم خصائص التحكم الصوتي، بالإضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية جانبية.

السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

وتحتوي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى اعتماد السيارة على جنوط رياضية، ومصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية ذات مظهر عصري، ومصابيح ضباب دائرية الشكل على جانبي الصادم.

السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 799.900 جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة في مصر.

السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023
سوزوكي بالينو تقنية الفيديو السيارة سوزوكي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 السعر الرسمي

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