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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر .. اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك |صور

السيارة سوزوكي سيلاريو
السيارة سوزوكي سيلاريو

مازالت السيارة سوزوكي سيلاريو هي أرخص نسخة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي يقدمها الصانع الياباني في مصر، بالرغم من طرح فئات منها بناقل سرعات يدوي، وتأتي هذه السيارة باطلالة الهاتشباك صغيرة الحجم، مع باقة من التجهيزات وبسعر يبدأ من 399.900 جنيه للفئة الأولى.

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وتقدم الفئة الرابعة والتي تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية بسعر رسمي يبلغ 489.900 جنيه، بينما تتراوح اسعار السيارة بين 399.900 و 419.900 جنيه، وذلك عن الفئة الأولى والثالثة، والتي تعتمد على ناقل سرعات مانيوال.

 السيارة سوزوكي سيلاريو

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة سوزوكي سيلاريو في مصر 

 

تعتمد السيارة سوزوكي سيلاريو على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، يتمكن من ضخ 65 حصانا، وعزم دوران 89 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 4 نقلات، واخر مانيوال من 5 سرعات.

 السيارة سوزوكي سيلاريو

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو إلى 140 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى 3.7 لتر لكل 100 كم بالنسبة لاستهلاك الوقود، وتحتوي السيارة من الداخل على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مقصورة داخلية مناسبة ذات 4 مقاعد وتتسع لـ 5 اشخاص.

 السيارة سوزوكي سيلاريو

وتحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو على الكثير من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة ومنها، شاشة ملونة داخلية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وزر تشغيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم، وجنوط رياضية، مع مصابيح أمامية حادة الشكل.

 السيارة سوزوكي سيلاريو
سيارة سوزوكي سيلاريو السيارة سوزوكي سيلاريو ناقل سرعات أوتوماتيكي

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