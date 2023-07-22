عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرخص في مصر| هاتشباك بمظهر رياضي.. الحق اشتريها

سوزوكي اسبريسو ..السيارة
سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

تقدم شركة سوزوكي نسختها "اسبريسو" الارخص في مصر، عبر تصميم من فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة مطروحة داخل السوق المصري حيث لم يتخطى سعرها الرسمي حاجز الـ 370 الف جنيه حتى هذا الوقت.

أرخص سعر لسيارة يابانية زيرو بالسوق السعودي.. صور

اشتري جديد .. سعر أرخص سيارة من رينو بالسوق المصري |صور

سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

تعرف على السعر الرسمي ومواصفات السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 في السوق المصري 

 

تعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو على جنوط 14 بوصة، ومصابيح أمامية حادة، وفتحات متعددة المقاطع بالمقدمة، وعدد 4 ابواب، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، مع اشارات ضوئية جانبية، وطول كلي يبلغ 3565 مم، و 1520 مم للعرض الكلي.

سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

وحصلت السيارة سوزوكي اسبريسو على محرك 1000 سي سي، متصل بناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات "دفع أمامي"، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 67 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر.

سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

وتصل مدة السيارة على التسارع من 0 لـ 100كم/ساعة خلال 14.3 ثانية، بينما يقدر استهلاكها من الوقود نحو 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتأتي السيارة بالكثير من التجهيزات تتضمن، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق. 

سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 في السوق المصري

 

يتم طرح السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بسعر رسمي يلغ 364.900 جنيه.

الارخص سوزوكي اسبريسو موديل 2022 السوق المصري مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

أشرف بن شرقي يتجاهل أنباء انتقاله للأهلي بنشر صور تدريبات منفردة

أنتِ حلم حياتي.. معجب يفاجئ طليقة حسن شاكوش ورد صادم منها

عقوبة جديدة ..قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر.. صور

أسعار جديدة لـ BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 بالسوق المصري|صور

أرخص سعر لسيارة يابانية زيرو بالسوق السعودي.. صور

اركب سكودا كودياك الرياضية موديل 2023 بهذا السعر.. صور

اعرف سعرها الآن .. BMW تقدم نسختها الجديدة X7 بالسوق المصري.. صور

الأسعار الجديدة لسيارات أوبل بالسوق المصري موديلات 2023.. صور

ما هي الأعطال المتوقعة للسيارات خلال موجة الحر؟.. أهم النصائح

السعر الجديد لأرخص سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر.. اركب زيرو

ترشيحاتنا

الحمامي وموتلو شين .. حكاية أول سفير لمصر وتركيا بعد سنوات من المقاطعة

نتيجة الثانوية العامة بـ100 جنيه|7 سنوات سجنا و200 ألف جنيه غرامة عقوبة النصب

الأرخص في مصر| هاتشباك بمظهر رياضي.. الحق اشتريها

نهاية محزنة.. زجاجة من مشروب الطاقة تنهي حياة مراهق

مطلعش العوض .. قصة فسخ خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق العمر

لكل بيت مصري.. إزاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية حال انقطاع التيار فجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

بيضحك عليك.. أسعار السجائر تتخطى 70 جنيهًا والتجار يصنعون الأزمة.. تفاصيل

فسخت خطوبتها.. 10 صور رقيقة تبرز جمال البلوجر سارة محمد.. شاهد

فيديو

تعرضت للخيانة .. علا رامي تعود بتصريحات مثيرة عقب غياب طويل عن الشاشة

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ