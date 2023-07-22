الأرخص في مصر| هاتشباك بمظهر رياضي.. الحق اشتريها

تقدم شركة سوزوكي نسختها "اسبريسو" الارخص في مصر، عبر تصميم من فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة مطروحة داخل السوق المصري حيث لم يتخطى سعرها الرسمي حاجز الـ 370 الف جنيه حتى هذا الوقت.

سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

تعرف على السعر الرسمي ومواصفات السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 في السوق المصري

تعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو على جنوط 14 بوصة، ومصابيح أمامية حادة، وفتحات متعددة المقاطع بالمقدمة، وعدد 4 ابواب، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، مع اشارات ضوئية جانبية، وطول كلي يبلغ 3565 مم، و 1520 مم للعرض الكلي.

سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

وحصلت السيارة سوزوكي اسبريسو على محرك 1000 سي سي، متصل بناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات "دفع أمامي"، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 67 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر.

سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

وتصل مدة السيارة على التسارع من 0 لـ 100كم/ساعة خلال 14.3 ثانية، بينما يقدر استهلاكها من الوقود نحو 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتأتي السيارة بالكثير من التجهيزات تتضمن، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق.

سوزوكي اسبريسو ..السيارة الارخص في مصر

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 في السوق المصري

يتم طرح السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بسعر رسمي يلغ 364.900 جنيه.