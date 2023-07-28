بمليون جنيه.. 5 سيارات رياضية موديل 2023 في مصر

تتنوع السيارات المطروحة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاشتباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، لما تحتويه من تجهيزات متنوعة بحسب الفئات والعلامة التجارية، إلى جانب تصميمها الخارجي الرياضي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية ضمن فئة المليون جنيه بالسوق المصري.

سيارات رياضية

1 – سكودا كاميك

تستخدم السيارة سكودا كاميك محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي سداسي النقلات، وبهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 11.9 ثانية، ويصل سعرها الرسمي إلى مليون و100 ألف جنيه.

سيارات رياضية

2 - بيجو 5008

تبدأ اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من 1,564,990 جنيه إلى 1,869,990 جنيه، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على محرك 1600 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 165 حصانا، و240 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية سداسية السرعات، بالاضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

سيارات رياضية

3 – ام جي HS

تقدم السيارة ام جي HS عبر 3 فئات من التجهيزات الاولى بسعر 1,149,990 جنيه والثانية بسعر 1,159,990 جنيه، والثالثة بقيمة قدرها 1,189,990 جنيه، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 169 حصانا، وناقل سرعات اوتوماتيكي من 7 نقلات "دفع أمامي".

سيارات رياضية

4 - ميتسوبيشي اكليبس كروس

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، و 8.6 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تتراوح اسعار السيارة من 1,080,000 جنيه إلى 1,240,000 جنيه.

سيارات رياضية

5 - اوبل موكا

تقدم الفئة الاولى من السيارة اوبل موكا موديل 2023 بسعر مليون و149.990 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى مليون و249.990 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 130 حصانا، و230 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات، و 9.2 ثانية للوصول من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة.