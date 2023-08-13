أرخص سيارة كهربائية بـ 38 ألف جنيه | صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بجميع دول العالم ، وذلك نتيجة الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا ، وذلك جعل الصين تفكر وتعمل علي في إنتاج سيارة كهربائية صغيرة ، من اجل إتاحتها أمام جميع المواطنين بمختلف دول العالم .

سيارة ChangLi Nemica الكهربائية

- محرك ChangLi Nemica الكهربائية

سيارة ChangLi Nemica الكهربائية

يستخدم سيارة ChangLi Nemica الكهربائية الصغيرة سائقي التاكسي بالصين ، وتنطلق تلك السيارة بمحرك كهربائي ، وتعمل السيارة الكهربائية الصغيرة بقوة الدفع الخلفي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى الي 37 كم/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 45 كم/ساعة، وذلك قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

- مواصفات ChangLi Nemica الكهربائية

زودت سيارة ChangLi Nemica الكهربائية الجديدة بمواصفات محدودة مثل راديو ، وكاسيت، وMP3، وبها كاميرا، ومخارج تهوية أمامية، ومقابض أبواب داخلية، وزجاج يدوي.

- سعر ChangLi Nemica الصغيرة

سيارة ChangLi Nemica الكهربائية

تقدم الفئة الأولي من سيارة ChangLi Nemica الكهربائية بسعر 930 دولارًا، أي ما يعادل 28.400 ألف جنيه .

تتوافر الفئة الثانية من سيارة ChangLi Nemica الكهربائية بسعر 1249 ألف دولار ، أي ما يعادل 38.500 ألف جنيه تقريباً.