عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات أكثر سيارة كهربائية مرخصة في مصر

فولكس فاجن ID.4 موديل
فولكس فاجن ID.4 موديل 2023

اعلنت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر ، من خلال تقرير جديد لها عن اعداد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر والتي تم التأمين عليها في يوليو الماضي 2023. 

فولكس فاجن ID.4 موديل 2023

واضاف تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر،  أن السيارات الكهربائية التي رخصت في يوليو شملت 145 سيارة كهربائية وهو أكثر مما تحقق في يونيو الماضي الذي تم فيه تسجيل وترخيص 115 سيارة . 

txt

بـ 30 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر

txt

احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة           

txt

تشتري صيني جديد ولا ألماني مستعمل.. اعرف الصح

واوضح تقرير مجمعة التأمين الاجباري ، ان اكثر السيارات الكهربائية ترخيصا ، جاء من نصيب فولكس فاجن ID4 بعدد 15 سيارة، خلال يوليو الماضي .

فولكس فاجن ID.4 موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2023 تضم محرك كهربائي مثبت في الخلف بقوة 201 حصان (150 كيلو واط / 204 حصان)، وحزمة بطارية أصغر تبلغ 62 كيلو واط في الساعة ، والتي من المقرر أن تمنح الكروس مدى يصل إلى 208 أميال (335 كم) تقريبًا.

 

تأتي سيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2023 بمجموعة من التجهيزات القوية مثل مساحات مستشعرة للمطر، ومصابيح أمامية LED وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة، وشاشة رقمية مقاس 5.3 بوصة ونظام معلومات ترفيهي مقاس 12 بوصة مزود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

فولكس فاجن ID.4 موديل 2023

اما عن سعر السيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2023 ، عالميا ، فتاتى الفئة القياسية بسعر 37.495 دولار ، وفئة ID 4 Pro بسعر 42495 دولار ، و سعر فئة ID 4 Pro S بـ 47495 دولار.

 

اما داخل السوق المحلى ، فتتاروح اسعار السيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2022 و 2023 ، ما بين مليون و 600 الف الى 2 مليون جنيه .

مجمعة التأمين الاجباري اكثر السيارات الكهربائية ترخيصا السيارات الكهربائية فولكس فاجن ID4 السيارات في مصر السيارة فولكس فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

موضوعات متعلقة

قائمة أسعار رينو الجديدة فى مصر

الكشف عن أقوى وحش للصحراء تويوتا شاص 2024

قطر تحتضن معرض جنيف للسيارات هذا العام في أكتوبر

أوفربرايس جديد على بيجو 5008

أوفربرايس على هيونداي توسان الجيل الجديد

أقل من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات SUV ياباني في مصر

أوفربرايس على سيارة الشعب بى واى دى F3.. تفاصيل

بـ 30 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر

ترشيحاتنا

لتسهيل طرق الشحن.. أوكرانيا تسجل السفن الراغبة في عبور الممر الإنساني بالبحر الأسود

موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام للكلية العسكرية التكنولوجية

تحذير من تطبيقات "اعرف شكلك بعد 60 سنة" على فيسبوك

الممنوع من العرض في دول كثيرة| تفاصيل ظهور موديل محجبة في فيلم باربي.. من هي؟

احذر .. عدم وجود طفاية حريق فى سيارتك يغرّمك 300 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

ضغوط الحياة وعادات غلط.. أخطر أمراض تهدد الشباب وطرق الوقاية منها

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ