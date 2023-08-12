سعر ومواصفات أكثر سيارة كهربائية مرخصة في مصر

اعلنت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر ، من خلال تقرير جديد لها عن اعداد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر والتي تم التأمين عليها في يوليو الماضي 2023.

فولكس فاجن ID.4 موديل 2023

واضاف تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر، أن السيارات الكهربائية التي رخصت في يوليو شملت 145 سيارة كهربائية وهو أكثر مما تحقق في يونيو الماضي الذي تم فيه تسجيل وترخيص 115 سيارة .

واوضح تقرير مجمعة التأمين الاجباري ، ان اكثر السيارات الكهربائية ترخيصا ، جاء من نصيب فولكس فاجن ID4 بعدد 15 سيارة، خلال يوليو الماضي .

فولكس فاجن ID.4 موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2023 تضم محرك كهربائي مثبت في الخلف بقوة 201 حصان (150 كيلو واط / 204 حصان)، وحزمة بطارية أصغر تبلغ 62 كيلو واط في الساعة ، والتي من المقرر أن تمنح الكروس مدى يصل إلى 208 أميال (335 كم) تقريبًا.

تأتي سيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2023 بمجموعة من التجهيزات القوية مثل مساحات مستشعرة للمطر، ومصابيح أمامية LED وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة، وشاشة رقمية مقاس 5.3 بوصة ونظام معلومات ترفيهي مقاس 12 بوصة مزود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

فولكس فاجن ID.4 موديل 2023

اما عن سعر السيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2023 ، عالميا ، فتاتى الفئة القياسية بسعر 37.495 دولار ، وفئة ID 4 Pro بسعر 42495 دولار ، و سعر فئة ID 4 Pro S بـ 47495 دولار.

اما داخل السوق المحلى ، فتتاروح اسعار السيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2022 و 2023 ، ما بين مليون و 600 الف الى 2 مليون جنيه .