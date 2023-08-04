فولكس فاجن مهتمة بمحادثات شراء منصة كهربائية جديدة

بعد إبرام صفقات مشاركة التكنولوجيا مع شركة XPeng الصينية و SAIC Motor، تجري مجموعة فولكس فاجن الآن محادثات مع شركة تصنيع سيارات كهربائية صينية أخرى هي ليب موتور.

مجموعة فولكس فاجن مهتمة ليب موتور الكهربائية لدعم استثماراتها

وفقًا لتقرير صادر عن منفذ الإعلام الصيني Cailian Press نشرته رويترز ، فإن فولكس فاجن مهتمة بشراء منصة كهربائية جديدة من ليب موتور لاستخدامها في السيارات المباعة تحت علامتها التجارية Jettaفي الصين فقط. جيتا هو مشروع مشترك بين فولكس فاجن ومجموعة FAW الصينية المملوكة للدولة والتي لا تبيع السيارات الكهربائية حاليًا.

مجموعة فولكس فاجن مهتمة ليب موتور الكهربائية لدعم استثماراتها

كشفت ليب موتور في 31 يوليو عن منصة مركبة كهربائية جديدة طورتها داخليًا، قال الرئيس التنفيذي " Zhu Jiangming" إن الشركة أرادت ترخيص المنصة لشركات صناعة السيارات الأخرى وأخبر المراسلين أن ليب موتور تجري محادثات متقدمة مع شركتين أجنبيتين حول هذه الشراكة.

وأشار إلى أن إحدى الشركات هي لاعب جديد في قطاع السيارات الكهربائية ، والتي يمكن أن تبني نماذج مطورة من ليب موتور في الأسواق الخارجية، وامتنعت فولكس فاجن في الصين و ليب موتور عن التعليق على التقرير المتعلق بإجراء محادثات تعاون.

مجموعة فولكس فاجن مهتمة ليب موتور الكهربائية لدعم استثماراتها

قالت شركة صناعة السيارات الصينية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هندستها المعمارية الجديدة "Four Leaf Clover" تتميز بمنصة حوسبة متكاملة قادرة على التحكم في جميع الوظائف الذكية بما في ذلك وظائف قمرة القيادة الذكية والقيادة الذاتية للمركبة الكهربائية.

قال مهندس كبير في ليب موتور أثناء الكشف عن المنصة إن الشركة حققت وفورات في التكاليف من خلال تقليل استخدام أدوات التحكم و الأسلاك ، حيث قال الرئيس التنفيذي إن هذا سيخفض تكلفة المواد لكل سيارة بمقدار 70 دولارًا (500 يوان).

مجموعة فولكس فاجن مهتمة ليب موتور الكهربائية لدعم استثماراتها

تخطط ليب موتور بالفعل لإطلاق الجيل التالي من النظام الأساسي في عام 2025 ، حيث يُقال إن التكرار الجديد سيحقق تحسينات في قدرات الحوسبة وقمرة القيادة الذكية ، وفقًا لما ذكره تشو.

تأتي الشائعات حول عقد فولكس فاجن محادثات مع ليب موتور بعد أن أعلنت الشركة الألمانية العملاقة الأسبوع الماضي عن شراكة لتطوير سيارات كهربائية في الصين على أساس منصة XPeng's "Edward" التي بنيت عليها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة G9، حصلت فولكس فاجن أيضًا على حصة 4.99 في المائة في XPeng بقيمة 700 مليون دولار.

بالإضافة إلى صفقة XPeng ، توصلت أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن إلى صفقة مع شركة SAIC Motor لتطوير المركبات الكهربائية بشكل مشترك في قطاع لا يوجد فيه حتى الآن وجود للعلامة التجارية الألمانية الفاخرة في الصين.

كما اتفقت فولكس فاجن و XPeng ، بالإضافة إلى أودي و SAIC، على تطوير منصات محلية جديدة بشكل مشترك للجيل القادم من المركبات الذكية والمتصلة بالكامل (ICV).