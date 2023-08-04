5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 690 ألف جنيه.. صور

يشهد السوق المصري باقة جديدة ومتنوعة في إصدارات السيارات الجديدة، و تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

هيونداي النترا HD

هيونداي النترا HD موديل 2024

تأتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوما بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة بلغت 690,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة بلغت 700,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الثالثة بقيمة بلغت 715,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 الفئة الرابعة بقيمة بلغت 725,000 جنيه.

هافال جوليان

حصلت سيارة هافال جوليان على قدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة اجمالية قدرها 148 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

الفئة الاولى STANDARD موديل 2022 هافال جوليان بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE موديل 2022 هافال جوليان بسعر 810 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR موديل 2022 هافال جوليان بسعر 875 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHT DELUXE موديل 2022 هافال جوليان بسعر 905 ألف جنيه.

سكودا فابيا

سكودا فابيا موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا فابيا موديل 2023 على محرك بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو بقوة 110 حصان، مع عزم أقصي 200 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات أوتوماتيك، من نوع DSG وتتسارع من 0 وصولا الي 100كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الى 205 كيلومتر في الساعة.

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الأولى DYNAMIC أتوماتيك بسعر 700,000 جنيه.

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الثانية AMBITION أتوماتيك بسعر 785,000 جنيه.

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الثالثة MC اتوماتيك بسعر 850,000 جنيه.

فيات تيبو

فيات تيبو موديل 2023

يضخ محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربعة أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، كما تتوفر بعلبة ترو أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي"، وتستغرق للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 192 كيلومترا في الساعة.

الفئة الأولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINEفيات تيبو موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

سيتروين C3

سيتروين C3 موديل 2023

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 نقلات "جر أمامي"، مع محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1200 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر.

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 795,000 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 895,000 جنيه.