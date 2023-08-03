سعر بيجو 2008 الجديدة في مصر.. صور

تفدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من أقوى السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر في السوق المصري، ومن أشهرها بيجو 2008 موديل 2023.

بيجو 2008 موديل 2023

أسعار السيارة السيارة بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,069,990 جنيه

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,149,990 جنيه

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,219,990 جنيه

بيجو 2008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كما تأتي السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بمكيف هواء يدوي وأوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، وفرامل يد كهربائية.

وبلغت أبعاد السيارة بيجو 2008 موديل 2023 نحو 4300 مم للطول الكلي، 1815 مم للعرض الكلي، و 1530 للارتفاع الكلي، وبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 160 مم، و بلغ قياس قاعدة العجلات 2605 مم، وبلغت سعة الحقيبة الخلفية 44 لتر.

بيجو 2008 موديل 2023

كما تضم السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، وحساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية للرؤية.

وتضم السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على العديد من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها، 4 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، ونظام الفرامل المساعدة، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS.