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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تكشف عن سيارتها الكهربائية بالكامل الأسبوع المقبل

صدى البلد

ستستخدم لامبورجيني حدث أسبوع مونتيري للسيارات، للكشف عن سيارة مفهوم كهربائية بالكامل تمثل نموذجًا أوليًا مقنعًا لمركبة إنتاج كهربائية تأتي عام 2028.

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"منذ تأسيسها في عام 1963 ، صنعت أتومبيلي لامبورجيني نماذج حصرية لمرة واحدة تشير إلى الاتجاه التقني والأسلوبي الذي ستتخذه الشركة في المستقبل القريب، وقالت الشركة في بيان أعلنت عن طرحها لأول مرة: "هذه نماذج أولية من التصميم أو التقنية أو تجريب مفاهيم جديدة للمساعدة في تطوير سيارات لامبورجيني القادمة".

لامبورجيني تكشف عن سيارتها الكهربائية بالكامل الأسبوع المقبل

"في الستينيات من القرن الماضي ، كانت هذه العروض الفريدة من نوعها في كثير من الأحيان سيارات عرض متجهة إلى مسيرات عرض السيارات، وفي غضون أيام قليلة فقط في أسبوع مونتيري للسيارات بكاليفورنيا، ستقدم أتومبيلي لامبورجيني النموذج الأولي لأول سيارة كهربائية بنسبة 100٪ ".

 

وعلى الرغم من أن لامبورجيني لم تقدم أي معلومات أكثر من ذلك ، أو حتى أكثر الصور التشويقية عديمة الفائدة (استخدمنا لقطة لمفهوم Asterion 2014 كصورة رئيسية) ، فإننا جميعًا واضحون تمامًا بشأن شكل هذا التلميح سيبدو نموذج لامبورجيني الرابع. 

لامبورجيني تكشف عن سيارتها الكهربائية بالكامل الأسبوع المقبل

من المتوقع على نطاق واسع أن تتخذ شكل سيارة جي تي ذات أربعة مقاعد ، والتي تشير إلى السيارات ذات المحركات الأمامية الأكثر تركيزًا على الرحلات في كتالوج الشركة خلال فترة الستينيات والسبعينيات مثل إيسبادا، بالإضافة إلى مفهوم إستوك سيدان الذي ظهر في عام 2008، مع الاستفادة أيضًا من فرص التصميم التي يوفرها التغليف المدمج والمتعدد الاستخدامات لنظام الدفع الكهربائي. يجب أيضًا أن تظل "تشبه سفينة الفضاء" وفقًا للتعليقات التي أدلى بها رئيس التصميم ميتجا بوركرت العام الماضي.

لامبورجيني تكشف عن سيارتها الكهربائية بالكامل الأسبوع المقبل

ولكن ، في عام 2023 ، من المتوقع أيضًا أن يتميز المفهوم بارتفاع أرضي يجعله كروس أوفر أكثر من GT مستقيم، غير معروف حتى الآن ما إذا كان المفهوم سيحتوي على بابين أو أربعة أبواب، إذا كان أربعة أبواب ، فيمكن أن يكون منافسًا كهربائيًا فعالًا لمركبة فيراري بروسنجوي الكروس أوفر التي تعمل بمحرك V12من فيراري.

 

على الرغم من أن النسخة الإنتاجية لعام 2028 من مفهوم الأسبوع المقبل ستكون أول سيارة كهربائية من لامبورجيني ، إلا أنها بالتأكيد لن تكون أول سيارة كهربائية من إنتاج الشركة. 

 

تتميز روفيليتو الجديدة بالفعل بمجموعة نقل الحركة الهجينة، وهي تقنية ستأتي إلى خليفة هوركان العام المقبل وسيارة Urus SUV الناجحة بشكل استثنائي، أفادت مجلة Autocarأن لامبورجيني تستعد أيضًا لإطلاق سيارة اوروس كهربائية بالكامل في عام 2029 ، بعد عام واحد من وصول سيارة GTإلى السوق.

أتومبيلي لامبورجيني أتومبيلي لامبورجيني بروسنجوي فيراري آوروس Urus SUV

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