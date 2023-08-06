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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طول انتظار.. كاديلاك تكشف عن أسعار أفخم سيارة كهربائية

صدى البلد

منذ أن كشفت كاديلاك النقاب عن سيارة السيدان الكهربائية فائقة الفخامة سيلستيك في أكتوبر 2022 ، علمنا أنها ستكون أغلى كهربائية على منصة ألتيوم Ultium من جنرال موتورز.

كاديلاك سيليستيك

قالت كاديلاك في ذلك الوقت، إن سيلستيك ستكلف أكثر من 300000 دولار، قال المسؤولون التنفيذيون في كاديلاك هذا الأسبوع إن سيليستيك سيبدأ سعرها بحوالي 340 ألف دولار قبل أن يضيف المشترون تشطيباتهم الشخصية.

 

كاديلاك سيليستيك

كشفت ميليسا جرادي دياس ، كبيرة مسؤولي التسويق العالمي في كاديلاك ، عن سعر البدء في منشور على لينكد ان وأشارت إلى أنه لا يشمل الشحن. قال متحدث باسم كاديلاك لوكالة أوتوموتيف نيوز إن رسوم الوجهة سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وقالت جرادي دياس إن شركة صناعة السيارات شهدت طلبًا قويًا على سيليستيك منذ الكشف عنها العام الماضي ، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل. لم تكشف كاديلاك عن عدد المشترين الأوليين لسيليستك حتى الآن ، لكن كبير المهندسين توني روما قال في ديسمبر / كانون الأول إن اهتمام العملاء غطى أول 18 شهرًا من الإنتاج. لا تتوقع عددًا كبيرًا ، على الرغم من ذلك ؛ قال أيضًا أن صانع السيارات سيكون قادرًا على صنع سيارتين يوميًا.

"منذ طرحها ، شهدنا طلبًا مرتفعًا للغاية على سيلستيك، ويمكن للعملاء الذين بدأوا هذه الرحلة المخصصة تخصيص سيلستيك وجعلها انعكاسًا حقيقيًا لشخصيتهم، الاحتمالات لا حصر لها.

كاديلاك سيليستيك

 سيتم تحديد روح سيلستيك المخصصة من قبل مستوى إدارة العميل ، ولكن السيارة فارغة دون إضافات ستبدأ بحوالي 340.000 دولار أمريكي لمشروع تجديد نظم الإدارة ".

 

وأضافت أن العلامة التجارية الفاخرة ستخطر المشترين ابتداء من هذا الأسبوع بأنه يمكنهم بدء عملية تصميم سياراتهم، لا يُتوقع أن تتشابه سيارتا كاديلاك سيليستيك بعد أن صممها المشترون حسب أذواقهم الفردية، وسيختار العملاء وكالة قبل الانتهاء من تصميم سياراتهم.

كاديلاك سيليستيك

"سيتم توجيه العملاء المندمجين ووكيلهم المعتمد من سيلستيك من خلال عملية استشارية للتصميم من قبل كونسيرج كاديلاك ، مكرسًا لمساعدتهم في كل جانب من جوانب رحلة تصميم سياراتهم. 

نظرًا لأن العملاء ينشئون منتج سيلستيك الفردي الخاص بهم ، ستتاح لهم الفرصة للعمل مع بعض المصممين الأكثر موهبة في العالم لضمان فهم رؤيتهم وتنفيذها بدقة متناهية ".

ستقوم كاديلاك ببناء سيلستيك يدويًا في المركز التقني العالمي لجنرال موتورز في وارن بولاية ميشيجان ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيع سيارة إنتاج هناك، وستظهر كاديلاك سيلستيك لأول مرة في عام 2024 ، لكن صانع السيارات لم يذكر متى ستبدأ عمليات التسليم. ومع ذلك ، قال توني روما سابقًا أن الإنتاج سيبدأ في ديسمبر 2023. 

تعمل الشركة على تحويل مبنى في حرم المركز التكنولوجي إلى منزل كاديلاك في فاندربيلت ، والذي سمي على اسم المصممة سوزان فاندربيلت ، التي عملت لدى كاديلاك بعد انضمامها إلى جنرال موتورز ديزاين في عام 1955.

سيضم المبنى خدمة كونسيرج لعملاء سيلستيك من جميع أنحاء العالم لتصميم سياراتهم. قال المتحدث باسم كاديلاك إن المنشأة أوشكت على الانتهاء وستفتح هذا الصيف.

سيلستيك Ultium جنرال موتورز Celestiq كاديلاك سيلستيك

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