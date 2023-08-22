سيارات 2023 بمحركات جبارة جديدة في السوق المصري| صور

سوق السيارات المصري يمتلئ بـ الطرازات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين المصريين ويفضلون شرائها، لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات بشكل غير متوقع عالميا، ورغم ذلك تواجد بالسوق المصري مختلف فئات السيارات الجديدة موديل 2023 منها سيارة سكودا أوكتافيا، ورينو ميجان، وام جي 6 ، وسيات أبيزا، وفيات تيبو :

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات 2023 بمحركات جبارة جديدة بالسوق المصري :

1- سيات ابيزا موديل 2023

تنتمي سيارة سيات ابيزا الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم الرياضية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا لـ 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتستهلك 5.2 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي الي 195 كم/ساعة .

سيات ابيزا موديل 2023 داخل سوق السيارات

تباع سيارة سيات ابيزا موديل 2023 داخل سوق السيارات بأسعار رسمية تصل الي 850 ألف جنيه، وترتفع لتصل الي 975 ألف جنيه .

2- ام جى 6 الرياضية

تحتاج سيارة ام جى 6 الرياضية موديل 2023 الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من الثبات الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني ، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 169 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

ام جى 6 الرياضية

ام جى 6 الرياضية موديل 2023 تتوافر بفئه واحدة يصل سعرها بالسوق الي مليون و 40 ألف جنيه .

3- فيات تيبو السيدان

تتسارع سيارة فيات تيبو موديل 2023 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتستهلك 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 152 نيوتن/متر.

سيارة فيات تيبو موديل 2023 السيدان في سوق السيارات المصري

يتراوح سعر سيارة فيات تيبو موديل 2023 السيدان في سوق السيارات المصري من مليون 20 ألف جنيه، ويصل الي مليون و 80 ألف جنيه .

4- رينو ميجان موديل 2023

تستخدم سيارة رينو ميجان السيدان ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية .

رينو ميجان موديل 2023

يتواجد من سيارة رينو ميجان موديل 2023 فئه واحدة في سوق السيارات المصري تباع بسعر السوق وتصل الي مليون و 35 ألف جنيه .

5- سكودا اوكتافيا A8 السيدان

تنتج سيارة سكودا اوكتافيا A8 السيدان قوة 245 حصان، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، وبها محرك يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 370 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 218 كم/ساعة .

سكودا اوكتافيا A8 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات

تأتي سيارة سكودا اوكتافيا A8 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر مليون و 470 ألف جنيه .