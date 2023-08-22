أريح من المواصلات.. اركب فيات 128 بـ 30 ألف جنيه| صور

يبحث المصريون عن سيارات بـ أسعار مناسبة تساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم ، دون الشعور بالتعب أو انتظار مواعيد المواصلات والتكدس بها خصوصا في تلك الأجواء مرتفعة الحرارة ، وبالتالي يوجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة كافة طرازات السيارات المختلفة التي يرغب الكثيرين في اقتناءها ومنها سيارة فيات 128 .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة فيات 128 موديل 1987 ، وتنتمي 128 الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم :
- محرك فيات 128 السيدان
زودت سيارة فيات 128 موديل 1987 بمحرك سعة 1300 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت 128 من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .
- مواصفات فيات 128 موديل 1987
تحتوي سيارة فيات 128 موديل 1987 علي العديد من المميزات المتطورة منها ، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، و4 جنوط للكاوتش، وإشارات جانبية ، ومقابض أبواب من النيكل، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، وبها راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود ، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة .
- سعر 128 موديل 1987
تباع سيارة فيات 128 موديل 1987 فئة السيارات السيدان داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة و شكلها الخارجي .