أريح من المواصلات.. اركب فيات 128 بـ 30 ألف جنيه| صور

يبحث المصريون عن سيارات بـ أسعار مناسبة تساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم ، دون الشعور بالتعب أو انتظار مواعيد المواصلات والتكدس بها خصوصا في تلك الأجواء مرتفعة الحرارة ، وبالتالي يوجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة كافة طرازات السيارات المختلفة التي يرغب الكثيرين في اقتناءها ومنها سيارة فيات 128 .

سيارة فيات 128 موديل 1987

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة فيات 128 موديل 1987 ، وتنتمي 128 الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم :

فيات 128 موديل 1987

- محرك فيات 128 السيدان

زودت سيارة فيات 128 موديل 1987 بمحرك سعة 1300 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت 128 من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات فيات 128 موديل 1987

فيات 128 موديل 1987

تحتوي سيارة فيات 128 موديل 1987 علي العديد من المميزات المتطورة منها ، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، و4 جنوط للكاوتش، وإشارات جانبية ، ومقابض أبواب من النيكل، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، وبها راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود ، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة .

- سعر 128 موديل 1987

فيات 128 موديل 1987

تباع سيارة فيات 128 موديل 1987 فئة السيارات السيدان داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة و شكلها الخارجي .