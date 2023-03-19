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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتريها بـ 15 ألف بس .. سيارة فيات بقدرات فنية مميزة

فيات 128
فيات 128

استطاعت شركة فيات أن تقدم العديد من السيارات الشهيرة داخل السوق المصري، ولعل من ابرزها هي النسخة 128، التي تتصدر صفحات بيع وشراء السيارات عبر الانترنت، كواحدة من ارخص السيارات المستعملة في مصر.

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تنتمي السيارة فيات 128 إلى عائلة السيدان، التي تضم مساحة تخزين خلفية مناسبة، مع مفهوم رباعي الابواب، وتتسم هذه السيارة بمقصورة داخلية رحبة، وتناسب العائلة الصغيرة، اضافة إلى سمعتها الطيبة من ناحية الصيانة.

فيات 128

وتتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، إلى جانب صيانتها غير مكلفة، بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي سهولة شرائها وبيعها بسهولة تامة، نسبة إلى توافر الطلب عليها.

 

اشتريها بـ 15 الف جنيه 

 

وظهرت نسخة من طرازات فيات 128 موديل 1980، في احد صفحات بيع وشراء السيارات عبر الانترنت بسعر يقدر بـ 15 الف جنيه فقط، وهو سعر يبدو مناسب لراغبي شراء سيارة رخصية الثمن.

وجاءت السيارة فيات 128 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بهيكل خارجي في حالة جيدة، مع طلاء باللون الابيض، بالاضافة إلى تمتعها بجنوط عريضة، تضم تصميم هندسي متعدد الاضلاع يجمع بين اللون الفضي والاسود، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

وتتوافر السيارة بفرش داخلي في حالة جيدة، مع قدرات فنية قياسية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، مدعوم بناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 4 سرعات، إلى جانب توافرها بنظام صوتي ترفيهي.

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