لو جديدة في السواقة.. فيات بـ 26 ألف جنيه فقط

تمتلك السيارة الأيقونية فيات 128 شعبية طاغية فى الشوارع المصرية، والتى لت متصدرة المشهد فى فئة السيارات الإقتصادية لأكثر من عقد، ولازالت تتداول حتى اللحظة فى سوق المستعمل، اذا كنتي جديدة فى عالم قيادة السيارات سيكون الخيار الأمثل لكي فيات 128 مقابل 65 ألف جنيه فقط.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة الأشهر فى مصر “أونلاين”، هناك سيارة فيات 128 موديل 1999 باللون الأزرق، بسعر 26 ألف جنيه.

فيات 128

تأتى السيارة فيات 128 موديل عام 1999 بمحرك يتكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1100 سي سي، بقوة 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.

فيات 128

يذكر أن المقصورة الداخلية للسيارة فيات 128 موديل 1999 توفر مساحة داخلية جيدة، مع عجلة قيادة تقليدية وعدادات قراءة بسيطة.

فيات 128

وفقاً لمالك السيارة فقد بلغ عداد فيات 128 موديل 1999 أكثر من 250 ألف كيلو متر، كما حصلت على دهانات خارجي كامل للتجديد.