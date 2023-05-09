عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو جديدة في السواقة.. فيات بـ 26 ألف جنيه فقط

فيات 128
فيات 128

تمتلك السيارة الأيقونية فيات 128 شعبية طاغية فى الشوارع المصرية، والتى لت متصدرة المشهد فى فئة السيارات الإقتصادية لأكثر من عقد، ولازالت تتداول حتى اللحظة فى سوق المستعمل، اذا كنتي جديدة فى عالم قيادة السيارات سيكون الخيار الأمثل لكي فيات 128 مقابل 65 ألف جنيه فقط.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة الأشهر فى مصر “أونلاين”، هناك سيارة فيات 128 موديل 1999 باللون الأزرق، بسعر 26 ألف جنيه.

فيات 128 

تأتى السيارة فيات 128 موديل عام 1999 بمحرك يتكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1100 سي سي، بقوة 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.

فيات 128 

يذكر أن المقصورة الداخلية للسيارة فيات 128 موديل 1999 توفر مساحة داخلية جيدة، مع عجلة قيادة تقليدية وعدادات قراءة بسيطة.

فيات 128 

وفقاً لمالك السيارة فقد بلغ عداد فيات 128 موديل 1999 أكثر من 250 ألف كيلو متر، كما حصلت على دهانات خارجي كامل للتجديد.

فيات 128 قيادة السيارات سوق المستعمل فيات السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

موضوعات متعلقة

تويوتا السعودية تطلق أوربان كروزر الجديدة لعام 2023 | صور

لو معاك 150 ألف جنيه.. تقدر تركب كورولا أو لوجان| صور

الفورمولا إي تصل موناكو.. سيارات خارقة تشارك بالسباق

سعر Galaxy S22 Plus في الإمارات

طريقة توصيل iphone بـ تلفزيون توشيبا

ضعف التكلفة والأمان.. نسخة جديدة من ChatGPT

مش كل ألعاب أندرويد أمان.. فيروس جديد يخترق 35 مليون موبايل

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للمصابين بنزلات معوية بمركز التعليم المدني بالجزيرة

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين من الموبايل 2023

تونس.. إطلاق نار في كنيس يهودي بجزيرة جربة |فيديو

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

القاتل الخفي.. احذر استخدام مجفف الأيدي في الحمامات العامة

تناول أقراص أوميجا 3 يوميا يسبب فوائد وأضرارا متنوعة.. لن تتوقعها

نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ