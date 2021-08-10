أخبار السيارات | أفضل 5 سيارات صينية SUV موديلات 2022 بمصر.. كيا سيراتو فيس ليفت موديل 2022.. وحكاية فيات 127 عندما ظهرت مع ممدوح عبد العليم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

حكاية فيات 127 عندما ظهرت مع ممدوح عبد العليم في هذا الفيلم

للموسيقى عشق من نوع خاص وسحر تأثر به قلوب عاشقيها، لدرجة تجعل كثيرًا ما يُطلق عليهم بـ " مهاويس الفن "، تجد حياتهم مليئة بالأحداث الجنونية والتي تكون وليدة اللحظة ولم يسبق التخطيط لها من قبل، وهذا ما نجح في تناوله بدقة تامة في كل تفصيلة من تفاصيله الصغيرة ، الفيلم الكلاسيكي " سوبر ماركت ".

باقة 400 ألف جنيه.. 5 سيارات صينية SUV موديلات 2022 في مصر.. صور

استطاعت فئة السيارات الـ SUV أن تثبت نفسها بجدارة في السوق العالمي، وأصبحت محط اهتمام الكثير من مستهلكي السيارات، حتي قررت العلامات الصينية المنافسة في هذه الفئة، تقديم سيارات بمواصفات عالية بسعر تنافسي قياساً بالماركات الأخرى.

كيا سيراتو فيس ليفت موديل 2022 في مصر.. تعرف على سعرها | صور

كشفت علامة كيا الكورية الجنوبية عن الـ فيس ليفت الجديد من أيقونتها “سيراتو” موديل 2022 داخل السوق المصري، و التي جاءت ضمن 5 فئات مختلفة، كما تحظى سيارة كيا سيراتو بشعبية كبيرة بسبب اعتماديتها الكبيرة، و اقتصاديتها في استهلاك الوقود لذلك تحافظ على قيمتها السوقية بشكل كبير.

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022 في مصر

تعد علامة هيونداي من أشهر العلامات التجارية التي تتمتع بمكانه كبيرة داخل السوق المصري، بفضل اصداراتها القوية ذات الاعتمادية، ومنها السيارة الايقونة الشهيرة هيونداي أكسنت RB ، والتي تم اصدار موديلها الحديث 2022.