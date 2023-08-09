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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتحمل المشقة.. أسعار شيفروليه النقل 2024 الجديدة

شيفروليه النقل داخل
شيفروليه النقل داخل سوق السيارات المصري موديل 2024

جميع طرازات السيارات الجديدة متوافرة بالسوق المصري، حتي بعد الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي نشبت نتيجة عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة موديل 2024، ومن ضمن السيارات التي توافره بالسوق المصري شيفروليه النقل موديل 2024 .

وتنتمي شيفروليه الدبابة إلي فئة السيارات النقل التي تستخدم في نقل البضائع ، وتستخدم من قبل المواطنين والشركات لقضاء احتياجاتهم .

شيفروليه النقل داخل سوق السيارات المصري موديل 2024

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- يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 ، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة تتراوح بين 39 ألف جنيه وتصل الي 50 ألف جنيه :

مقصورة شيفروليه النقل داخل سوق السيارات المصري موديل 2024

- مواصفات شيفروليه النقل

زودت سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 بالعديد من التجهيزات منها، نظام فرامل LSPV الذي يوفر تحكم أفضل في أداء السيارة، ومصابيح هالوجين أمامية، ومصابيح ضباب ، وتكييف ، ودفاية هوائية ، وباور ستيرينج ، وراديو ، وكاسيت، وCD ، وMP3 ، وUSB ، ومخرج صوت AUX ، وبها سماعتين بالأبواب الجانبية .

- محرك شيفروليه النقل

شيفروليه النقل داخل سوق السيارات المصري موديل 2024

تستمد شيفروليه النقل موديل 2024 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتنتج شيفروليه قوة تصل الي 79 حصان وتصل سرعتها القصوى الي 168 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 76 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 176 نيوتن/متر.

- أسعار شيفروليه النقل الجديدة

شيفروليه النقل داخل سوق السيارات المصري موديل 2024

تتواجد سيارة شيفروليه النقل داخل سوق السيارات المصري كـ موديل 2024 بـ 5 فئات مختلفين في الأسعار :

الفئة الأولي تباع بسعر 661.500 ألف جنيه، بدلا من 622 ألف جنيه، بزيادة 39.500 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 676.500 ألف جنيه، بدلا من 630.800 ألف جنيه، بزيادة 45.700 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تتوافر بسعر 659.500 ألف جنيه ، بدلا من 620.500 ألف جنيه، بزيادة 39 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تتوافر بسعر 716 ألف جنيه، بدلا من 673.500 ألف جنيه، بزيادة 42.500 ألف جنيه .

الفئة الخامسة تتوافر بسعر 731 ألف جنيه، بدلا من 682.300 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 48.700 ألف جنيه .
 

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