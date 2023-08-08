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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيفرولية الدبابة موديل 2024 في مصر .. صور

شيفروليه الدبابة
شيفروليه الدبابة موديل 2024

اكتسبت السيارة شيفروليه الدبابة شهرة كبيرة داخل السوق المصري، وذلك وسط فئة سيارات البيك اب، حيث تواصل من تعزيز تواجدها محليًا بعد طرح موديلات 2024، وتقدم السيارة في مصر عبر فئتين من التجهيزات وبسعر يبدأ من 716 الف جنيه.

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 شيفروليه الدبابة موديل 2024

مواصفات السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر

 

تضم السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 ناقل سرعات خماسي النقلات مانيوال، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 79 حصان، و 176 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسعة 2500 لتر.

 

الابعاد الخارجية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024

 

  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 3095 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 5340 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1775 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1690 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص الارضي" 190 مم.
  • سعة خزان الوقود 76 لتر.
  • وزن السيارة وهي فارغة 1605 كيلوجرام.
 شيفروليه الدبابة موديل 2024

قياسات الصندوق الخلفي للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024

 

  • طول الصندوق الخلفي 2300 مم.
  • عرض الصندوق الخلفي 1700 مم.
  • ارتفاع الصندوق الخلفي 380 مم.
 شيفروليه الدبابة موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في السوق المصري 

 

  • اول فئات شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 716 الف جنيه.
  • ثاني فئات شيفروليه الدبابة موديل 2024 بسعر 731 الف جنيه.
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