يبدأ سعر السيارة شفروليه كورفيت Z06 موديل من 106,935 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة ، ولكن في مزاد قادم في مونتيري ، كاليفورنيا في وقت لاحق من هذا الشهر ، من المتوقع أن يتم بيع Z06هذه بسعر يتراوح بين 275000 دولار و 325000 دولار.

شيفروليه تكشف عن خطط أسعار كورفيت الجديدة

ليس هناك شك في أن كورفيت Z06 من الجيل C8 هي واحدة من أكثر الإصدارات إثارة للسيارة الرياضية الشهيرة منذ 70 عامًا، إنها تقدم مستويات مذهلة من الأداء لمنافسة السيارات الأوروبية الخارقة الرائدة في فئتها، حيث تعتبر كورفيت Z06 المعنية واحدة من أكثر الأمثلة المجهزة تجهيزًا التي صادفناها ومن المؤكد أنها ستجذب الكثير من المزايدين.

شيفروليه تكشف عن خطط أسعار كورفيت الجديدة

حسب Mecum Auctions أنه في حين أن سعر Z06 القياسي هو 119,150 دولارًا ، إلا أنه يحتوي على ما يقرب من 55000 دولار في الخيارات، والتي تشمل العجلات المرئية من ألياف الكربون (11995 دولارًا) ، وحزمة ألياف الكربون الهوائية (10495 دولارًا) ، وحزمة Z06 Ultimate Performance Package (8995 دولارًا) ، وتقليم داخلي من ألياف الكربون (4995 دولارًا) ، ولوحة سقف مرئية من ألياف الكربون (2،495 دولارًا). كان إجمالي MSRP 175،530دولارًا ، وعلى الرغم من هذا السعر المرتفع ، فإن المشتري الأصلي في وضع جيد لتحقيق ربح كبير جدًا.

شيفروليه تكشف عن خطط أسعار كورفيت الجديدة

تزين السطح الخارجي للسيارة من أفضل الألوان المتوفرة به ، Rapid Blue، على النقيض من الطلاء الأزرق ، تم الانتهاء من خطوط السباق المزدوجة C8.R في Edge Orange وإضافة 995 دولارًا إلى بطاقة السعر.

شيفروليه تكشف عن خطط أسعار كورفيت الجديدة

تم تقليد المظهر الخارجي للسيارة باللونين الأزرق والبرتقالي بشكل مثالي في المقصورة مع لمسات جلدية زرقاء مرئية على المقاعد ومساند الرأس ونفق ناقل الحركة والجزء السفلي من لوحة القيادة.

ثم ظهرت مجموعة من أحزمة المقاعد ذات اللون البرتقالي اللامع بينما تم تغطية بقية المقصورة بالجلد الأسود مع درزات Rapid Blue المتباينة، وتم قيادتها لمسافة تزيد عن 1000 ميل (1600 كم) منذ مغادرة مصنع شيفروليه.