سيات أبيزا بـ 110 ألف جنيه.. تفاصيل

تم تطوير سيات ابيزا موديل 1994 تحت مظلة فولكس فاجن كونها مبنية علي منصة المجموعة A03 ، والتي تم استخدامها لاحقاً من قبل فولكس فاجن بولو في العام التالي.

أنطلق الجيل الثاني ابيزا عام 1993 استمر انتاجها عام 1999 وتعتبر اول موديل يتم تصنيعه في مصنع مارتوريل بإسبانيا فضلاً عن كونها تعتبر امتدادا للنجاح الذي حققه الموديل السابق وإلي اليوم لا تزال واحدة من أكثر أجيال الإيبيزا شعبية.

سيات ابيزا موديل 1994

مواصفات السيارة سيات ابيزا موديل 1994

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 بمحرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة من الداخل، وقطعت مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

سيات ابيزا موديل 1994

تأتي سيات ابيزا موديل 1994 بتصميم هاتشباك أنيق وألوان شبابية مبهجة، وتأتي بعدة كماليات وإضافات مثل التكييف وراديو FM وزجاج أمامي وخلفي يعمل بالكهرباء، انذار لمنع السرقة

سيات ابيزا موديل 1994

أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 1994 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.