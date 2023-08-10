عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيات أبيزا بـ 110 ألف جنيه.. تفاصيل

صدى البلد

تم تطوير سيات ابيزا موديل 1994 تحت مظلة فولكس فاجن كونها مبنية علي منصة المجموعة A03 ، والتي تم استخدامها لاحقاً من قبل فولكس فاجن بولو في العام التالي.

سعر رينو ميجان موديل 2023 الجديدة في مصر

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 110 ألف جنيه

أنطلق الجيل الثاني ابيزا عام 1993 استمر انتاجها عام 1999 وتعتبر اول موديل يتم تصنيعه في مصنع مارتوريل بإسبانيا فضلاً عن كونها تعتبر امتدادا للنجاح الذي حققه الموديل السابق وإلي اليوم لا تزال واحدة من أكثر أجيال الإيبيزا شعبية.

سيات ابيزا موديل 1994

مواصفات السيارة سيات ابيزا موديل 1994

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 بمحرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة من الداخل، وقطعت مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

سيات ابيزا موديل 1994

تأتي سيات ابيزا موديل 1994 بتصميم هاتشباك أنيق وألوان شبابية مبهجة، وتأتي بعدة كماليات وإضافات مثل التكييف وراديو FM وزجاج أمامي وخلفي يعمل بالكهرباء، انذار لمنع السرقة

سيات ابيزا موديل 1994

أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 1994 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

سيات إبيزا سيات ابيزا هاتشباك سيات إبيزا موديل 1994 فولكس فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

موضوعات متعلقة

سعر رينو ميجان موديل 2023 الجديدة في مصر

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 110 ألف جنيه

مواصفات مذهلة وسعر جنوني لأقوى سيارات لامبورجيني .. صور

أخبار السيارات| تفاصيل مذهلة حول سيارة الرئيس الروسي بوتين.. أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

سعر تويوتا لاند كروز الجديدة في الإمارات

تحويل السيارة إلى مولد كهربائي.. جنرال موتورز تكشف عن ميزة جديدة

هينسي تكشف عن فئة جديدة من أقوى سيارة خارقة في العالم

شيفروليه تكشف عن خطط أسعار كورفيت الجديدة

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

النقل: تفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري

تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..مؤشرات كليات الحاسبات والمعلومات

كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن.. وأفضل ما يقال للوقاية من السحر

النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة قتل أب لعائلته في الهرم

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ