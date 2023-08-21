عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبورتاج و أوبل | سيارات 2024 متوافرة بالسوق المصري

سيارات 2024 متوافرة
سيارات 2024 متوافرة

تتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، التي لم تكن متواجدة بالأسواق نتيجة الأزمات العالمية التي شهدها قطاع صناعة السيارات ، وأدي الي تقلص إنتاج السيارات، بالإضافة لعدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين بأعداد كافية للعملاء.

أوفر برايس 520 الف جنيه .. اسعار كيا سبورتاج 2023 في مصر

بـ99 ألف جنيه.. اوبل كورسا هاتشباك بمواصفات مميزة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة اوبل كورسا، وشانجان سى اس 55 بلس، وكيا اكسيد ، واوبل موكا ، وكيا سبورتاج موديلات 2024 :

1- كيا سبورتاج الكورية

تستمد سيارة كيا سبورتاج الـ SUV قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر ، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر .

كيا سبورتاج الكورية

تبدأ أسعار سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من مليون و169 ألف جنيه ، وترتفع لتصل الي مليون و 849 ألف جنيه .

2- اوبل موكا الألمانية

تتسارع سيارة اوبل موكا العائلية من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعة اوبل موكا القصوى الي 200 كم/ساعة.

 اوبل موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري 

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه، ويصل الي مليون و 299 ألف جنيه .

3- كيا اكسيد موديل 2024

تنتج سيارة كيا اكسيد الكورية فئة السيارات الهاتشباك عزم أقصي للدوران 253 نيوتن/متر، وقوة 160 حصان، وذلك بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

كيا اكسيد موديل 2024

تأتي سيارة كيا اكسيد موديل 2024 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من مليون و 149 ألف جنيه، وترتفع لتصل الي مليون و 289 ألف جنيه .

4- شانجان سى اس 55 بلس الصينية

تحصل سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري 

تتوافر سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه، ويصل الي مليون و 140 ألف جنيه .

5- اوبل كورسا الهاتشباك

تستخدم سيارة اوبل كورسا موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا إلي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان .

اوبل كورسا الهاتشباك

تتواجد سيارة اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 899 ألف جنيه، وتصل الي 979 ألف جنيه .

كيا سبورتاج الكورية اوبل موكا الألمانية كيا اكسيد موديل 2024 شانجان سى اس 55 بلس الصينية اوبل كورسا الهاتشباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

موضوعات متعلقة

زينفو Aurora الخارقة تحفة فنية قيمتها 87 مليون جنيه

كيف يمكن الخروج من سيارات تسلا عند الطوارئ

منها سيارات فاخرة.. ما الذى حصل عليه نيمار للتوقيع مع نادي الهلال السعودي

مواصفات وأسعار جيتور X70 الجديدة 2023 في مصر

لمختلف التضاريس.. سعر سوزوكي جيمنى 2023 بمصر| صور

لذوي الاحتياجات| فولكس فاجن جولف 4 أوتوماتيك بسعر مغري

سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 500 ألف جنيه| صور

أخبار السيارات| الفرق بين شيرى تيجو 3 وجيلي جى اكس ٣ برو 2024 ..احذر علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

ترشيحاتنا

هل تجدي التطعيمات السابقة؟| الصحة تحسم الجدل بشأن متحور كورونا الجديد "EG.5"

تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح.. ماذا فعلت جماهير اتحاد جدة؟

مناخ العالم على حافة الهاوية| "ناسا" ترسم خريطة الطقس.. والنتائج مرعبة

48 ساعة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع مول دايموند الأسمرات

بريطانيا.. الحكم على ممرضة بالسجن مدى الحياة لقتلها 7 أطفال

تعرف على آخر موعد للتقدم لجوائز القومي للترجمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل فى عيد ميلادها

طرق التغلب على الإصابة بمتحور "ايريس"

القائمة الكاملة لعلاج التهاب المفاصل.. الأدوية والحيل المنزلية

بفستان ملفت.. بوسى تثير الجدل من أحدث ظهور لها

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ