سبورتاج و أوبل | سيارات 2024 متوافرة بالسوق المصري

تتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، التي لم تكن متواجدة بالأسواق نتيجة الأزمات العالمية التي شهدها قطاع صناعة السيارات ، وأدي الي تقلص إنتاج السيارات، بالإضافة لعدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين بأعداد كافية للعملاء.

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة اوبل كورسا، وشانجان سى اس 55 بلس، وكيا اكسيد ، واوبل موكا ، وكيا سبورتاج موديلات 2024 :

1- كيا سبورتاج الكورية

تستمد سيارة كيا سبورتاج الـ SUV قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر ، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر .

كيا سبورتاج الكورية

تبدأ أسعار سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من مليون و169 ألف جنيه ، وترتفع لتصل الي مليون و 849 ألف جنيه .

2- اوبل موكا الألمانية

تتسارع سيارة اوبل موكا العائلية من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعة اوبل موكا القصوى الي 200 كم/ساعة.

اوبل موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه، ويصل الي مليون و 299 ألف جنيه .

3- كيا اكسيد موديل 2024

تنتج سيارة كيا اكسيد الكورية فئة السيارات الهاتشباك عزم أقصي للدوران 253 نيوتن/متر، وقوة 160 حصان، وذلك بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

كيا اكسيد موديل 2024

تأتي سيارة كيا اكسيد موديل 2024 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من مليون و 149 ألف جنيه، وترتفع لتصل الي مليون و 289 ألف جنيه .

4- شانجان سى اس 55 بلس الصينية

تحصل سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه، ويصل الي مليون و 140 ألف جنيه .

5- اوبل كورسا الهاتشباك

تستخدم سيارة اوبل كورسا موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا إلي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان .

اوبل كورسا الهاتشباك

تتواجد سيارة اوبل كورسا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 899 ألف جنيه، وتصل الي 979 ألف جنيه .