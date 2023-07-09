أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق المصري .. صور

تتعدد الاصدارات الرياضية لسيارت كيا بين موديلات 2023، ومنها النسخة كيا سبروتاج الشكل الجديد، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV، والتي يتم طرحها في السوق المصري، عبر 5 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و169.900 ألف للفئة الأولى LX.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز المواصفات الفنية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق المصري

كيا سبورتاج موديل 2023

ابرز المواصفات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2023

محرك : 1600 سي سي "تيربو".

نوع الجر "أمامي".

قوة إجمالية 180 حصانا.

كيا سبورتاج موديل 2023

عزم الدوران 265 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

7 سرعات.

كيا سبورتاج موديل 2023

قياسات السيارة كيا سبورتاج 2023

الطول 4515 مم.

العرض 1865 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.

الارتفاع الكلي 1650 مم.

كيا سبورتاج موديل 2023

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2680 مم.

حجم مساحة التخزين 591 لتر.

54 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود.

كيا سبورتاج موديل 2023

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2023 في السوق المصري

الفئة الأولى كيا سبورتاج 2023 بسعر 1,169,900 جنيه .

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بسعر 1,429,900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بسعر 1,559,900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بسعر 1,639,900 جنيه.