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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا اكسيد في مصر .. لمحبي السيارات الكورية

كيا اكسيد موديل
كيا اكسيد موديل 2022

تعتبر السيارة كيا اكسيد واحدة من ابرز السيارات المقدمة من قبل الصانع الكوري الجنوبي، حيث تنطلق داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات بالاضافة إلى اطلالة خارجية رياضية، مع موديلات 2022، والتي تبدأ اسعارها من 949.900 جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد موديل 2022 في السوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية.

 كيا اكسيد موديل 2022

تعتمد السيارة كيا اكسيد على جنوط رياضية انيقة، بالاضافة إلى مرايات كهربائية ذات اشارات ضوئية، وحساسات ركن، وكاميرا للمتابعة، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح حادة المظهر مع اضاءة LED، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

 كيا اكسيد موديل 2022

وتضم السيارة كيا اكسيد نظام الوسائد الهوائية للحماية، مع مكيف هواء، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ونظام ترفيهي وصوتي، يمكن التحكم به عبر عجلة القيادة "مالتي فانكشن"، بينما تتوسط قمرة مقصورة السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس، لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة.

 كيا اكسيد موديل 2022

وتعتمد السيارة كيا اكسيد على محرك رباعي الاسطوانات، 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج قوة قدرها 160 حصانا، و 253 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات، بالاضافة إلى قدرات الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

 كيا اكسيد موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة الكورية الجنوبية "كيا اكسيد" موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك HIGHLINE موديل 2022 بقيمة قدرها 949.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك TOP LINE موديل 2022 بقيمة قدرها 999.900 جنيه.

 كيا اكسيد موديل 2022
كيا أكسيد كيا اكسيد السيارة كيا اكسيد الأسعار الرسمية كيا اكسيد موديل 2022

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