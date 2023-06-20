أحدث اسعار كيا سورينتو موديل 2023 في مصر.. صور

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المحلي، بعد تقديم احدث اصدارتها وهي النسخة سورينتو موديل "2023"، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وتتميز كيا سورينتو 2023 بتصميمها الخارجي الرياضي، الذي يتمتع بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية كبيرة الحجم، مع مصابيح حادة المظهر تتصدر مقدمة السيارة، واضاءة ضباب على جانبي الصادم، بالاضافة إلى مقهوم رباعي الابواب، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

كيا سورينتو موديل 2023

وترتكز السيارة كيا سورينتو موديل 2023 على جنوط رياضية، بينما تحتوي على باقة من التجهيزات ابرزها شاشة داخلية تعمل باللمس تقوم بدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من وسائل التحكم، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل مركزي.

كيا سورينتو موديل 2023

وتضم السيارة كيا سورينتو موديل 2023 حساسات ركن لسهولة التحكم، وكاميرا 360 درجة، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى باقة من انظمة المكابح عالية الاداء، بينما ينتج محرك السيارة قوة إجمالية بلغت 227 حصانا، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات، وبهذه القدرات تبلغ مدة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية.

كيا سورينتو موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 بالسوق المحلي

الفئة الاولى كيا سورينتو موديل 2023 بسعر 2,149,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سورينتو موديل 2023 بسعر 2,399,900 جنيه.