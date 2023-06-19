شاهد.. كيا K5 موديل 2024 بتحديثات جديدة بالسعودية

يختلف إصدار سيارة كيا K5 موديل 2023 عن كيا K5 موديل 2024 في شيء واحد وهو أن المقاعد التي حصلت عليها K5 موديل 2024 بها نظام تدفئة بشكل قياسي، وتنتمي كيا K5 موديل 2024 الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم .

كيا K5 موديل 2024 السيدان

مواصفات الأمان بـ كيا K5

كيا K5 موديل 2024 السيدان

وزودت سيارة K5 موديل 2024 بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة ، ونظام تحذير انتباه السائق ، وتنبيه مغادرة المسار، ونظام مساعدة الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار، ومساعدة الضوء العالي، ومساعدة تجنب الاصطدام بالنقاط العمياء ، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

محرك كيا K5

كيا K5 موديل 2024 السيدان

تستمد سيارة كيا K5 السيدان 2024 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 180 حصان، وعزم دوران 195نيوتن/متر.

كيا K5 موديل 2024 السيدان

وتحصل سيارة كيا K5 موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو، ينتج قوة 290 حصان، وعزم دوران 311 نيوتن/متر، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

مقصورة كيا K5

مقصورة كيا K5 موديل 2024 السيدان

وتحتوي مقصورة كيا K5 موديل 2024 علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وابل كار بلاي، وبلوتوث، وكاميرا للرؤية الخلفية ، ونظام تحكم مناخي ثنائي المناطق، ونظام دخول بدون مفتاح، ونظام التشغيل عن بعد، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً، وشاحن لاسلكي، ومقاعد مدفأة كما أشرنا .

سعر كيا K5 موديل 2024

كيا K5 موديل 2024 السيدان

وتبدأ أسعار سيارة كيا K5 موديل 2024 من 25.390 ألف دولار أمريكي، ويرتفع ليصل إلي 31.790 ألف دولار أمريكي .