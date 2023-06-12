سعر ومواصفات كيا سورينتو موديل 2023

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية كيا ، موديل 2023 الجديد من السيارة سورينتو خلال نهاية شهر ابريل الماضى ، كموديل يتم استيراده وليس تصنيع محلى مثل الموديل السابق 2022 .

كيا سورينتو موديل 2023

واوضح كيا ، ان السيارة سورينتو موديل 2023، تستمد قوتها من خلال محرك بقوة 230 حصان وهو ليس محرك تقليدي ولكن عبارة عن نظام هجين يشمل محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي وبطارية ، بعزم دوران 350 نيوتن متر، وترسل القوة للعجلات الأمامية أو الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات .

وتستهلك السيارة كيا سورينتو موديل 2023 وقود 6.7 لتر لكل 100 كم. ويصل تسارع السيارة الي 100 كم في 8.5 ثانية.

كيا سورينتو موديل 2023

ويتوفر للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 ، نظام الشحن الذاتي حيث لا تحتاج الي التوقف في محطات شحن كهربائية بل يتم الشحن خلال حركة السيارة بصورة ذاتية من خلال الفرامل واستخدامها.

وتحتوى السيارة كيا سورينتو موديل 2023، على العديد من المواصفات التي تشمل عجلات رياضية 19 بوصة ومصابيح أمامية وخلفية ليد وفتحة سقف بانوراما ومرايا كهربائية الضم وباب حقيبة خلفي كهربائي.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 ، فرش جلدي للمقاعد السبعة وعجلة قيادة رياضية متعددة المهام وناقل حركة SBW و8 سماعات واضاءة محيطية وأنماط قيادة مختلفة وشحن للهواتف بصورة لاسلكية وشاشة 10.25 بوصة وحساسات ركن في الأمام والخلف وعدادات ديجيتال وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كيا سورينتو موديل 2023

أما وسائل الأمان في السيارة كيا سورينتو موديل 2023 ، فتتضمن 6 وسائد هوائية ، نظام فرامل مانع للانغلاق ABS ، توزيع إليكتروني للفرامل EBD ، نظام الثبات الإلكتروني ESP ، فرامل يدوية كهربائية EPB ، عجلة القيادة كهربائية ، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX ، وسائل مساعدة للاتزان ، مساعد ركن ، مساعد الفرامل الفجائية BA ، مثبت ومحدد سرعة ، أنظمة مراقبة الإطارات ، أنظمة المساعدة على التلال HA ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية ، نظام تنبيه السائق ، مساعد فرامل اليد ، تشغيل محرك السيارة عن بعد .

اما عن اسعار كيا سورينتو :

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2023 بسعر 2,149,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 2,399,900 جنيه