موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أثار موقع تعرضت مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت الكثير من جدل رواد السوشيال ميديا فقد تعرضت لموقف محرج على المسرح، وذلك بعد أن ابتلعت حشرة عن طريق الخطأ وذلك خلال حفلها في مدينة شيكاغووقد تفاجأت تايلور بدخول حشرة إلى فمها وذلك أثناء حديثها مع الجمهور إذ قامت بوضع يدها على فمها وكادت أن تتقيأ بالفعل.

وقالت مغنية البوب الأميركية : "يا إلهي.. هل هناك فرصة أن أحداً لم يشاهد ما حدث لي؟ إنها حشرة لذيذة لقد قمت بابتلاعها .

أكدت تايلور سويفت مغنية البوب الأميركية أن هذه مشكلة الغناء في بعض الأماكن المفتوحة فقد تحدث به مثل هذه الأخطاء، ومن الممكن أن يحدث هذا مرة أخرى.