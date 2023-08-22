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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات جانثر وركس تورينج شبيه بورشه 911

جانثر وركس تورينج
جانثر وركس تورينج شبيه بورشه 911

أعلنت شركة جانثر وركس التي تعمل في تعديل السيارات عن سياراتها الجديدة المعدلة بورشه 911 والتي يقع مقرها في كاليفورنيا، والتي تم تجميعها بأجزاء متنوعة ويطلق عليها اسم جانثر وركس تورينج تيربو ، وتم أحياء بورشه 911 معتمدة علي هيكل بورشه 911 .

مقصورة جانثر وركس تورينج شبيه بورشه 911

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- محرك  جانثر وركس تورينج

داخلية جانثر وركس تورينج شبيه بورشه 911

تستمد سيارة  جانثر وركس تورينج قوتها من محرك سعة 400 سي سي تيربو، مقدم من Rothsport Racing، ومقترن بها علبة تروس مانيوال مكونه من 6 سرعات، وتنتج قوة 750 حصان، وبها جناح خلفي من ألياف الكربون والذي يضمن تدفق الهواء، وجناح تيربو قياسي يقدم من جانثر وركس .

- مواصفات جانثر وركس تورينج

جانثر وركس تورينج شبيه بورشه 911

تحتوي سيارة جانثر وركس تورينج شبيه بورشه 911  لي مقاعد من ألياف الكربون، ورفارف خلفية، ومآخذ هواء مدمجة، وتتميز بورشه 911 المعدلة بتوافر محرك جديد بالكامل ومبرد هواء من ستة محركات، وهي تتميز بهيكل مصنوع من ألياف الكربون، بالإضافة الي ألواح هيكل مصنوعة خصيصًا من ألياف الكربون .

- سعر  جانثر وركس تورينج

أعلنت شركة جانثر وركس سابقا انها ستقوم بإنتاج 75 سيارة من شبيه بورشه 911 فقط، وحتي الآن لم يتم الإعلان عن أسعار السيارة الجديدة من جانثر وركس .

 

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