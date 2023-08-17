الكهربا ولا البنزين.. تسلا موديل S ضد بورشه تايكان GTS| فيديو

أثبتت تسلا موديل اس بليد نفسها مرارًا وتكرارًا أنها سيارة أداء هائلة بشكل غير عادي سواء كانت في مسار مستقيم أو حول مضمار السباق. ومع ذلك ، هل يمكنها أيضًا أن تتفوق على على بورشه تايكان GTS؟

لمعرفة الجواب ، وضعت km77 مؤخرًا طراز S Plaid للاختبار جنبًا إلى جنب مع Taycan GTS، على الرغم من أن GTS ليست هي الإصدار الرئيسي من تايكان ، إلا أنها تتمتع بخصائص وإمكانيات معالجة متشابهة جدًا مع Turbo S. تم تزويد الموديل S Plaid المستخدم للاختبار بإطارات Michelin Pilot Sport 4S بينما كان لدى Taycan GTS Pirelli P Zero ممحاة.

حقق الطراز S Plaid أداءً رائعًا في الاختبار مع أفضل سرعة دخول تبلغ 82 كم / ساعة (50.9 ميلاً في الساعة). هذا من بين أفضل السيارات التي تم اختبارها بواسطة km77 ولكن ليس كل شيء كما يبدو.

في الفيديو ، يشير المنفذ إلى أنه تم تمكين تجديد الفرامل أثناء الاختبار ، مما يعني أن السيارة بدأت في التباطؤ بسرعة في اللحظة التي ترك فيها السائق دواسة الوقود ، وتباطأ إلى 70 كم / ساعة (43.4 ميلاً في الساعة) عند منتصف الأقماع و 46 كم / ساعة (28.5 ميل في الساعة) في النهاية. بينما يمكن تعطيل تجديد الفرامل في الموديل S Plaid في وضع المسار ، فإن km77 لم يدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان للاختبار.

أما بالنسبة لسيارة بورشه Taycan GTS ، فقد جاء أفضل اختبار لها بسرعة 78 كم / ساعة (48.4 ميلاً في الساعة) ولكن تم تعطيل تجديد الفرامل. تباطأ إلى 70 كم / ساعة (43.4 ميلا في الساعة) في منتصف الاختبار وخرجت بسرعة 51 كم / ساعة (31.6 ميلا في الساعة).

تركت بورشه انطباعًا جيدًا في اختبار التعرج حيث أكملت الاختبار في 21.5 ثانية فقط ، مما يجعلها أسرع سيارة تم اختبارها بواسطة km77 ، حيث تفوقت عن Alpine A110 S بزمن 21.6 ثانية. لم يكن الطراز S Plaid بعيدًا عن الركب ، حيث انتهى بزمن 21.8 ثانية.