جيلي ستجمع سيارتها في مصر قبل نهاية 2023| تفاصيل

أجتمع عدد من الشركات المصرية لدراسة تصنيع سيارات جيلي الصينية داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بسبب استمرار زيادة أسعار الدولار، بالإضافة الي عدم السيطرة علي سعره بالأسواق العالمية .

جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023

الهدف من تجميع سيارات جيلي بمصر هو التعامل مع مشكلة نقص العملة الأجنبية ، بالإضافة الي تجميع أجزاء السيارات بمصر بدلا من استيرادها من الصين لحل مشكلة توقف استيراد السيارات كاملة الصنع الجديدة .

جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023

جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023

سابقا كانت تقوم احدي الشركات في مصر بتجميع سيارات جيلي امجراند في مصر ، ولكن حالا يتم استيراد السيارات الصينية الجديدة من الخارج ومنها سيارة جيلي كولراي، وجيلي أوكافانجو، وجيلي جيومتري C ، وجيلي GX3 Pro .

- تجميع سيارات جيلي في مصر

أوضحت شركة جيلي أن تجميع سياراتها بمصر سيبدأ قبل نهاية عام 2023 الجاري ، واعلن وكيل جيلي بمصر عن فتح باب الحجز لسيارة جيلي GX3 Pro الجديدة كلياً بالسوق المصري والتي يتم تقديمها لأول مرة في مصر بموديل 2024.

جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023



بالإضافة الي أن أول سيارة كهربائية Geometry C تم أطلاقها في فبراير الماضي، بجانب سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا خلال حفل أقيم في بحيرة القاهرة بجوار المتحف القومي للحضارات .

- محرك جيلي GX3 Pro الجديدة

سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة

تستمد سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 103حصان، وعزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.