عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي ستجمع سيارتها في مصر قبل نهاية 2023| تفاصيل

جيلي ستجمع سيارتها
جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023

أجتمع عدد من الشركات المصرية لدراسة تصنيع سيارات جيلي الصينية داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بسبب استمرار زيادة أسعار الدولار، بالإضافة الي عدم السيطرة علي سعره بالأسواق العالمية .

 جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023

الهدف من تجميع سيارات جيلي بمصر هو التعامل مع مشكلة نقص العملة الأجنبية ، بالإضافة الي تجميع أجزاء السيارات بمصر بدلا من استيرادها من الصين لحل مشكلة توقف استيراد السيارات كاملة الصنع الجديدة .

 جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023

جيلي باندينو هاتشباك للبنات بسعر مغرِ

وداعاً للبنزين .. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

 جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023

سابقا كانت تقوم احدي الشركات في مصر بتجميع سيارات جيلي امجراند في مصر ، ولكن حالا يتم استيراد السيارات الصينية الجديدة من الخارج ومنها سيارة جيلي كولراي، وجيلي أوكافانجو، وجيلي جيومتري C ، وجيلي GX3 Pro .

- تجميع سيارات جيلي في مصر

أوضحت شركة جيلي أن تجميع سياراتها بمصر سيبدأ قبل نهاية عام 2023 الجاري ، واعلن وكيل جيلي بمصر عن فتح باب الحجز لسيارة جيلي GX3 Pro الجديدة كلياً بالسوق المصري والتي يتم تقديمها لأول مرة في مصر بموديل 2024.

 جيلي ستجمع سيارتها بمصر قبل نهاية 2023


بالإضافة الي أن أول سيارة كهربائية Geometry C تم أطلاقها في فبراير الماضي، بجانب سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا خلال حفل أقيم في بحيرة القاهرة بجوار المتحف القومي للحضارات .

- محرك جيلي GX3 Pro الجديدة

سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة

تستمد سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 103حصان، وعزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

جيلي امجراند في مصر جيلي امجراند جيلي كولراي جيلي أوكافانجو جيلي جيومتري C جيلي GX3 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

جيلي باندينو هاتشباك للبنات بسعر مغرِ

سيارات كورية 2024 جديدة بالأسواق | صور

بمتوسط 550 الف جنيه .. سيارات SUV " أوتوماتيك" للبيع| صور

مواصفات وسعر هيونداي ازيرا 2024 بالسعودية| صور

بمحرك 8 أسطوانات ..اشتعال سيارة فيراري F8| فيديو

جاكوار XKSS موديل 1957 تباع بسعر 13 مليون دولار.. صور

عيب بـ نيسان سنترا يستدعي ربع مليون سيارة| تفاصيل

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنصورة: صرف 75 ألف جنيه لأسرة سائق توفي في حادث

رئيس بوروندي: التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء

رفضت ضم كهربا.. 22 تصريحا ناريا من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

بعد انضمام 3 دول.. رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لإضافة المزيد إلى بريكس

مفتي الجمهورية: ثورة الذكاء الاصطناعي قلبت الموازين وأصبحنا أمام تحدِ كبير

كوريا الشمالية: واشنطن تقود الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ