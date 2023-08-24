فولفو XC60 تباع بـ مليون و800 ألف جنيه| صور

كشفت شركة فولفو السويدية عن سياراتها الفاخرة الجديدة فولفو XC60 بـ إصدار خاص Black Edition، وتظهر XC60 بتصميم متميز وأنيق ، ويعطي مزيد من القوة والفخامة، وتقدم السيارة الجديدة من فولفو باللون الأسود Black Onyx .

فولفو XC60 بـ إصدار خاص Black Edition

- مواصفات فولفو XC60

مقصورة فولفو XC60 بـ إصدار خاص Black Edition

تحتوي سيارة فولفو XC60 ذات الأصدار الخاص علي ملصقات باللون الأسود اللامع، وتوقيعات باللون الأسود، وعجلات مقاس 21 بوصة مطلية باللون الأسود اللامع، وتظهر المقصورة الداخلية باللون أنثراسيت والأسود على السقف، ومقاعد تم صناعتها جلد النابا والقماش الفاخر والجلد الصناعي.

- محرك فولفو XC60 الـ SUV

فولفو XC60 بـ إصدار خاص Black Edition

زودت سيارة فولفو XC60 الجديدة بنظام دفع هجين سعه 48 فولت، وينتج قوة 247 حصان، وبها أيضا نظام دفع هجين Plug-in يعطي قوة 455 حصان.

فولفو XC60 بـ إصدار خاص Black Edition

تتسارع سيارة فولفو XC60 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية ، ويصل مدي سيرها الكهربائي الي 56 كم/ساعة ، وذلك بفضل بطاريتها التي تصل سعتها الي 18.8 كيلووات/ساعة .

- سعر فولفو XC60 السويدية

فولفو XC60 بـ إصدار خاص Black Edition

الجدير بالذكر أن سيارة فولفو XC60 سيتم طرحها في الأسواق بسعر 53700 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 800 ألف جنيه تقريباً.