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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولفو XC90 تظهر أثناء اختبار تصادمها| فيديو

فولفو XC90 تظهر
فولفو XC90 تظهر أثناء اختبار تصادمها

يشرف معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة "IIHS"، علي اختبار تصادم فولفو XC90 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم، وذلك ما يجعل سيارات الصانع السويدي من أشهر السيارات ذات مستويات سلامة عالية .

 فولفو XC90 تظهر أثناء اختبار تصادمها

أجري الصانع السويدي العديد من الاختبارات الخاصة بالسلامة والأمان علي سيارة فولفو XC90 وذلك قبل توافر الإصدارات الجديدة منها بسوق السيارات العالمي، حيث انه تم صناعة فولفو XC90 لامتصاص قوة الاصطدام وحماية الركاب من أي حوادث سير يمكن أن تحدث علي الطرق السريعة بسبب الاصطدام بسيارة أخري .

 فولفو XC90 تظهر أثناء اختبار تصادمها

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وتم اختبار قوة تلقي فولفو XC90 للصدمات الجانبية ، ويظهر الفيديو أن سيارة فولفو XC90 عند الاصطدام الجانبي قامت بفتح جميع الوسائد الهوائية الجانبية ، وتم نقلها بعد ذلك لأجراء اختبار الانقلاب وبعدها ظهرت وهي منقلبة ولكن سقفها تحمل الصمة عند انقلاب السيارة بفضل تعزيزها بالعديد من المميزات منها، نظام معلومات النقطة العمياء، ونظام فهم السائق .

 فولفو XC90 تظهر أثناء اختبار تصادمها

تعمل فولفو علي تقديم سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل بها تنبيهات صوتية ومرئية عند فتح الباب لتجنب الاصطدام براكبي الدراجات أو السيارات الأخرى التي تقترب منها عند السير علي الطرق السريعة .

 فولفو XC90 تظهر أثناء اختبار تصادمها

تمتلك فولفو XC90 نظام تلقائي يعمل علي تعشيق الفرامل إذا اكتشف سيارة قادمة أثناء الانعطاف ، وذلك النظام من شأنه تفادي وقوع الحوادث علي الطرف العامة والسريعة .

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