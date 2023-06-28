ستنضم فولفو إلى العدد المتزايد من صانعي السيارات الذين يتبنون منفذ الشحن القياسي لأمريكا الشمالية (NACS) من تسلا لسياراتها الكهربائية، وحسب الإعلان ، ستكون مركباتها قادرة على استخدام شبكة الشاحن الفائق Supercharger في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فولفو تصبح أول شركة أوربية تستخدم محطات شحن تسلا السريعة

بدءًا من عام 2025 ، ستأتي سيارات فولفو مزودة بقابس NACS، على عكس مركباتها الحالية ، التي تحتوي على قابس نظام الشحن المشترك (CCS)، ومع ذلك ، سيتم منح المالكين الحاليين أيضًا إمكانية الوصول إلى شبكة Supercharger بفضل استخدام محول تخطط لتوزيعه على المالكين بدءًا من أوائل عام 2024.

من أجل تزويد المالكين بأكبر عدد ممكن من خيارات الشحن ، تقول فولفو إنها ستمنح المشترين أيضًا محول قابس بعد عام 2025، وستسمح هذه الأداة للمركبات المجهزة بـ NACSبالشحن على الشبكات التي تستخدم معيار CCS.

فولفو تصبح أول شركة أوربية تستخدم محطات شحن تسلا السريعة

قال جيم روان ، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو: "كجزء من رحلتنا لنصبح شركة سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 ، نريد أن نجعل الحياة مع السيارة الكهربائية سهلة قدر الإمكان". "أحد الموانع الرئيسية لمزيد من الأشخاص الذين يقومون بالتحول إلى القيادة الكهربائية وهي خطوة رئيسية في جعل النقل أكثر استدامة، هو الوصول إلى بنية تحتية سهلة ومريحة للشحن، اليوم وبهذه الاتفاقية ، نتخذ خطوة كبيرة لإزالة هذا الحد الأدنى لسائقي فولفو ".

وبذلك تصبح فولفو أول شركة تصنيع سيارات أوروبية تعلن أنها ستتبنى مقبس NACS في أمريكا الشمالية، يجب أن تستخدم جميع محطات الشحن قابس CCSمن أجل تعزيز وصول السائقين إلى الكهرباء بشكل أسهل.

فولفو تصبح أول شركة أوربية تستخدم محطات شحن تسلا السريعة

ومع ذلك ، في أمريكا الشمالية ، تم العثور على موثوقية أقل لشبكات الشحن التي تستخدم معيار CCS، وهي أقل شيوعًا من أجهزة الشحن الفائقة من Tesla، مما يجعل NACSخيارًا جذابًا لشركات صناعة السيارات.

في ذات السياق، أعلنت كل من فورد و جنرال موتورز و ريفيات أنها ستتبنى معيار تسلا في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى ذلك ، قالت ستيلانتس و هيونداي إنهما يفكران في إجراء التغيير أيضًا.