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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قارب بورشه 850 Fantom Air بقوة 600 حصان| شاهد

قارب بورشه 850 Fantom
قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد

أعلنت بورشه عن قاربها الجديد الذى أطلقت عليه اسم بورشه Frauscher x Porsche 850 Fantom Air، ويحتوي على عجلة قيادة كلاسيكية مصنوعة من الجلد المقاوم للمياه، ويمكن للقارب أن يتحمل 9 أفراد.

قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد 

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قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد 

ومن جانبه أوضح المدير الإداري لشركة  Frauscher Shipyard، ستيفا قائلا : “النسخة الكهربائية من فانتوم إير أفضل من النسخة ذات محرك الاحتراق الداخلي في جميع خصائص القيادة، مثل السرعة القصوى والتسارع والتعامل وفي نفس الوقت خالية من الانبعاثات محلياً ".

قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد 

يوجد داخل قارب بورشه 850 Fantom Air أجزاء متواجدة في سيارة بورشه ماكان الكهربائية بالكامل، ومن هذه الأجزاء بطارية ليثيوم أيون عالية الجهد، ومحركات كهربائية متزامنة ذات الإثارة الدائمة (PSM)، بالإضافة الي أن القارب الكهربائي يتم شحنة في محطات الشحن السريع بالتيار المستمر، ويمكن أيضا شحن بالتيار المتردد.

قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد 

قارب بورشه الجديد تم بناء بالتعاون مع شركة بورشه وشركة بناء القوارب النمساوية Frauscher، وهو إصدار خاص من الطراز القياسي 850 Fantom Air الذي تم تقديمه بقوة تصل إلى 600 حصان.

بورشه Frauscher x Porsche 850 Fantom Air Frauscher Shipyard الكهربائية فانتوم إير بورشه ماكان الكهربائية بورشه 850 Fantom Air

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