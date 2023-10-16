قارب بورشه 850 Fantom Air بقوة 600 حصان| شاهد

أعلنت بورشه عن قاربها الجديد الذى أطلقت عليه اسم بورشه Frauscher x Porsche 850 Fantom Air، ويحتوي على عجلة قيادة كلاسيكية مصنوعة من الجلد المقاوم للمياه، ويمكن للقارب أن يتحمل 9 أفراد.

قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد

قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد

ومن جانبه أوضح المدير الإداري لشركة Frauscher Shipyard، ستيفا قائلا : “النسخة الكهربائية من فانتوم إير أفضل من النسخة ذات محرك الاحتراق الداخلي في جميع خصائص القيادة، مثل السرعة القصوى والتسارع والتعامل وفي نفس الوقت خالية من الانبعاثات محلياً ".

قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد

يوجد داخل قارب بورشه 850 Fantom Air أجزاء متواجدة في سيارة بورشه ماكان الكهربائية بالكامل، ومن هذه الأجزاء بطارية ليثيوم أيون عالية الجهد، ومحركات كهربائية متزامنة ذات الإثارة الدائمة (PSM)، بالإضافة الي أن القارب الكهربائي يتم شحنة في محطات الشحن السريع بالتيار المستمر، ويمكن أيضا شحن بالتيار المتردد.

قارب بورشه 850 Fantom Air الكهربائي الجديد

قارب بورشه الجديد تم بناء بالتعاون مع شركة بورشه وشركة بناء القوارب النمساوية Frauscher، وهو إصدار خاص من الطراز القياسي 850 Fantom Air الذي تم تقديمه بقوة تصل إلى 600 حصان.