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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 350 ألف جنيه .. سيارات مستعملة أوتوماتيك للبيع

تصل لـ 350 ألف جنيه
تصل لـ 350 ألف جنيه ..سيارات مستعملة أوتوماتيك للبيع

يوجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من الإصدارات المعروضة للبيع والتي يرغب في اقتنائها الكثيرون، وتتوافر تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من موديل 2023 ومن ضمن هذه السيارات  فولكس فاجن باسات، وشيفروليه اوبترا، وبيجو 207 ، وهيونداي اكسنت، ونيسان صني .

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك للبيع :


1- فولكس فاجن باسات موديل 1999

تستمد فولكس فاجن باسات موديل 1999 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتنقل القوة الى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتمكنت فولكس فاجن باسات من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن باسات موديل 1999

يبلغ سعر فولكس فاجن باسات موديل 1999 داخل سوق المستعمل المصري 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

2- شيفروليه أوبترا موديل 2009

تعرض شيفروليه أوبترا موديل 2009 للبيع داخل سوق المستعمل المصري باللون النبيتي، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت شيفروليه أوبترا السيدان من قطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2009

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2009 في سوق المستعمل المصري يصل الى 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- بيجو 207 موديل 2008

تمكنت بيجو 207 موديل 2008 من قطع مسافة تصل الى 200 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع بيجو 207 باللون الفضي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

بيجو 207 موديل 2008

تباع سيارة بيجو 207 موديل 2008 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- هيونداي اكسنت موديل 2015

تنتمي هيونداي اكسنت موديل 2015 الي فئة السيارات السيدان ، وتنقل القوة الي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي ، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت  هيونداي اكسنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

هيونداي اكسنت موديل 2015

تتواجد سيارة  هيونداي اكسنت موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- نيسان صني موديل 2015

تباع سيارة نيسان صني موديل 2015 باللون الرمادي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتمكنت نيسان صني من قطع مسافة 185 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنة.

 نيسان صني موديل 2015

تأتي سيارة نيسان صني موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية ، وحسب أداء محركها .

فولكس فاجن باسات شيفروليه أوبترا بيجو 207 هيونداى اكسنت ونيسان صني فولكس فاجن باسات موديل 1999 شيفروليه اوبترا موديل 2009

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