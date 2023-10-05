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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي أفانتي أوتوماتيك بسعر مُغر لذوي الاحتياجات

هيونداي افانتي موديل
هيونداي افانتي موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري

أصدرت الحكومة المصرية عددا من القوانين التي تهدف الى تيسير إجراءات حصول المواطنين من ذوي الهمم على سيارات تساعدهم في التنقل والذهاب الى أعمالهم بكل سهولة دون مساعدة من أحد ، ويتوافر بداخل السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من السيارات التي يرغب في اقتنائها المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة .

مقصورة هيونداي افانتي موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات الخاصة

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر  هيونداي افانتي أوتوماتيك لذوي الاحتياجات..

 هيونداي افانتي موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات الخاصة

- محرك هيونداي افانتي موديل 2009

 هيونداي افانتي موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات الخاصة

عزم دوران هيونداي افانتي يصل الى 145 نيوتن/متر، وقوتها تصل الى 121 حصانا، وذلك بفضل محركها الذى تصل سعته الى 1600 سي سي ، وتحتاج هيونداي افانتي الى 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل الى سرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 185 كم/ساعة ، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات ، ومر من وقت الحظر الخاص بها سنة.

سعر هيونداي أفانتي السيدان

 هيونداي افانتي موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات الخاصة

تتوافر سيارة هيونداي افانتي موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها.

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