عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات| أسعار توسان وأوكتافيا وبيجو بـ الأقصر

بورصة المحافظات|
بورصة المحافظات| أسعار توسان وأوكتافيا وبيجو بـ الأقصر

يتوافر بداخل محافظات مصر المختلفة عدد غير محدود من السيارات المستعملة ، وتختلف طرازات السيارات من محافظة الي أخري حسب طبيعة طرقها وتضاريسها المختلفة ، وبالتالي يوجد بسوق السيارات المستعملة بكل محافظة عدد كبير من الإصدارات التي تتوافر للبيع ومنها هيونداي توسان، وبي إم دبليو 320 ، وجيلي كول راي، وسكودا أوكتافيا، وبيجو 308.

سعر سكودا أوكتافيا 2023 بعد الأوفر برايس

الفرق بين جيلي جى أكس ٣ برو و فورد إيكو سبورت| تفاصيل

- يوضح خبير السيارات ايمن يوسف غياض سعر 5 سيارات مستعملة متوافر بسوق المستعمل بمحافظة الأقصر :


1- سكودا اوكتافيا موديل 2008

تحصل سكودا اوكتافيا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 102 حصان، وعزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وتصل سرعة سكودا اوكتافيا القصوى الي 190 كم/ساعة .

سكودا اوكتافيا موديل 2008

تباع سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008 داخل سوق المستعمل المصري بمحافظة الأقصر بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

2- بيجو 208 موديل 2015  

قوة بيجو 208 موديل 2015  تصل الي 120 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتصل سرعة بيجو 208 القصوى الي 216 كم/ساعة .

 بيجو 208 موديل 2015  

تتوافر سيارة بيجو 208 موديل 2015 داخل سوق المستعمل بمحافظة الأقصر بسعر 600 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3- جيلي كول راي موديل 2022

عزم دوران جيلي كول راي موديل 2022 يصل الي 255 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 175 حصان، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

جيلي كول راي موديل 2022

سعر جيلي كول راي موديل 2022 بسوق السيارات المستعمل بمحافظة الأقصر يصل الي 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

4- هيونداي توسان موديل 2017

تنقل قوة سيارة  هيونداي توسان موديل 2017 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 130 حصان، وعزم دوران 161 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويصل سعه خزان وقوده الي 62 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

هيونداي توسان موديل 2017

يبلغ سعر  هيونداي توسان موديل 2017 داخل سوق المستعمل بمحافظة الأقصر مليون جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- بي إم دبليو 320 موديل 2020

تتسارع  بي إم دبليو 320 موديل 2020 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.1 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 184 حصان، وعزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي إم دبليو 320 موديل 2020

تتواجد سيارة  بي إم دبليو 320 موديل 2020 داخل سوق المستعمل المصري بمحافظة الأقصر بسعر مليون و 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء وقوة السيارة .

هيونداي توسان بي ام دبليو 320 جيلي كول راي سكودا اوكتافيا بيجو 308 طرازات السيارات بيجو 208 موديل 2015

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

موضوعات متعلقة

شاهد| سائق يقود شاحنة على عجلتين

سوزوكي سويفت 2024 تظهر لأول مرة

أسعار هوندا سيتي الجديدة بالسوق المصري| صور

بسعر متشابه.. الفرق بين هيونداي إلنترا hd و نيسان سنترا 2024

بدون زيادات.. سعر جاك JS3 و جاك JS4 موديل 2024

مازدا 626 بمواصفات خليجي بـ 40 ألف جنيه

5 سيارات SUV مميزة لا تزيد على 700 ألف جنيه| صور

قطع غيار ميتسوبيشي لانسر بومه تباع بهذه الأسعار | تفاصيل

ترشيحاتنا

السعودية تعتزم التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

انهيار وشيك لـ الجيش الأوكراني.. وعد بايدن يكشف عن كارثة في كييف

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

مشروع يضم دولا كبرى لجمع 12 مليار دولار لحماية الشعاب المرجانية| تفاصيل

الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء نشر الولايات المتحدة لأسلحة محظورة

مدير القادة والأركان الأسبق : كسر حاجز الخوف كان التحدي الأعظم بعد 67

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ