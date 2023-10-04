بورصة المحافظات| أسعار توسان وأوكتافيا وبيجو بـ الأقصر

يتوافر بداخل محافظات مصر المختلفة عدد غير محدود من السيارات المستعملة ، وتختلف طرازات السيارات من محافظة الي أخري حسب طبيعة طرقها وتضاريسها المختلفة ، وبالتالي يوجد بسوق السيارات المستعملة بكل محافظة عدد كبير من الإصدارات التي تتوافر للبيع ومنها هيونداي توسان، وبي إم دبليو 320 ، وجيلي كول راي، وسكودا أوكتافيا، وبيجو 308.

- يوضح خبير السيارات ايمن يوسف غياض سعر 5 سيارات مستعملة متوافر بسوق المستعمل بمحافظة الأقصر :



1- سكودا اوكتافيا موديل 2008

تحصل سكودا اوكتافيا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 102 حصان، وعزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وتصل سرعة سكودا اوكتافيا القصوى الي 190 كم/ساعة .

سكودا اوكتافيا موديل 2008

تباع سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008 داخل سوق المستعمل المصري بمحافظة الأقصر بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

2- بيجو 208 موديل 2015

قوة بيجو 208 موديل 2015 تصل الي 120 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتصل سرعة بيجو 208 القصوى الي 216 كم/ساعة .

بيجو 208 موديل 2015

تتوافر سيارة بيجو 208 موديل 2015 داخل سوق المستعمل بمحافظة الأقصر بسعر 600 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3- جيلي كول راي موديل 2022

عزم دوران جيلي كول راي موديل 2022 يصل الي 255 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 175 حصان، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

جيلي كول راي موديل 2022

سعر جيلي كول راي موديل 2022 بسوق السيارات المستعمل بمحافظة الأقصر يصل الي 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

4- هيونداي توسان موديل 2017

تنقل قوة سيارة هيونداي توسان موديل 2017 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 130 حصان، وعزم دوران 161 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويصل سعه خزان وقوده الي 62 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

هيونداي توسان موديل 2017

يبلغ سعر هيونداي توسان موديل 2017 داخل سوق المستعمل بمحافظة الأقصر مليون جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- بي إم دبليو 320 موديل 2020

تتسارع بي إم دبليو 320 موديل 2020 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.1 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 184 حصان، وعزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي إم دبليو 320 موديل 2020

تتواجد سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2020 داخل سوق المستعمل المصري بمحافظة الأقصر بسعر مليون و 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء وقوة السيارة .