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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين جيلي جى أكس ٣ برو و فورد إيكو سبورت| تفاصيل

الفرق بين جيلي جى
الفرق بين جيلي جى اكس 3 برو و فورد ايكو سبورت

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في جميع دول العالم ، وهو ما أدي الي تقارب أسعار وفئات السيارات من بعضها البعض رغم اختلاف سنة تصنيعها، ويعود ذلك الي مرور قطاع السيارات عالميا بالعديد من الأزمات، التي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية.

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 و فورد ايكو سبورت موديل 2022 :

 

1- جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

تستمد سيارة جيلي جى اكس 3 برو قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- سعر جيلي جى اكس 3 برو

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

تتوافر سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 669 ألف جنيه.

2- فورد ايكو سبورت موديل 2022

 فورد ايكو سبورت موديل 2022

تتسارع سيارة فورد ايكو سبورت من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 170 نيوتن/متر، وقوة 123 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر فورد ايكو سبورت

 فورد ايكو سبورت موديل 2022

تباع الفئة الثانية من سيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 بسعر 680 ألف جنيه .

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