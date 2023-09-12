بتخفيضات خيالية |سعر جيلي Geometry G6 موديل 2024

كشفت شركة جيلي الصينية عن سياراتها الجديدة جيلي Geometry G6 موديل 2024 ، وتنتمي جيلي Geometry G6 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتقدم السيارة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار طرازات موديل 2023 .
- محرك جيلي Geometry G6
تستمد سيارة جيلي Geometry G6 موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي ينتج 100 كيلووات، وعزم دوران يصل الي 180 نيوتن/متر، وتصل سرعة جيلي Geometry G6 القصوى الي 150 كم/ساعة .
وبها بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 46.11 كيلووات / ساعة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 53.3 كيلووات/ ساعة، وتقوم السيارة بقطع مسافة تصل الي 500 كم/ساعة، ويستغرق شحنها مدة تصل الي 20 دقيقة ليصل شحنها الي 80 % .
- أبعاد جيلي Geometry G6
تأتي سيارة جيلي Geometry G6 موديل 2024 السيدان داخل سوق السيارات بطول 4752 مم، وعرض 1804 مم، وارتفاع 1520 مم، وتقدم بقاعدة عجلات طولها 2700 مم .
- مواصفات Geometry G6 الصينية
تقدم سيارة جيلي Geometry G6 موديل 2024 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة منها ، شعار مضيء بالمقدمة، ومقابض أبواب مخفية تظهر تلقائيًا، وتدعم خاصية الدخول بدون مفتاح، ونظام التشغيل باللمس، وعجلة قيادة مسطحة ، ولوحة عدادات LCD مستطيلة مقاس 10.2 بوصة، وشاشة تحكم مركزية مقاس 14.6 بوصة .
بالإضافة الي أن سيارة جيلي Geometry G6 تحتوي علي نظام تشغيل من هواوي، ويدعم التفاعل والتعرف الصوتي، وبها نقاط اتصال Wi-Fi، ومقعد كهربائي للسائق والراكب الأمامي، وبها نظام قيادة متقدم المستوى، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وفرامل طوارئ تلقائية، ونظام التعرف على إشارات المرور.
- سعر Geometry G6 السيدان
تتوافر سيارة جيلي Geometry G6 موديل 2024 الجديدة بأسعار تبدأ من 119.800 ألف يوان، وتصل الي 147.800 ألف يوان، أي ما يعادل 510 و 642 ألف جنيه مصري تقريباً.
وهذه أسعار مخفضة بقيمة تراوحت بين 30 ألف و 42 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 126 ألف و177 ألف جنيه مصري تقريبًا عن موديلات 2023 .