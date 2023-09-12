بتخفيضات خيالية |سعر جيلي Geometry G6 موديل 2024

كشفت شركة جيلي الصينية عن سياراتها الجديدة جيلي Geometry G6 موديل 2024 ، وتنتمي جيلي Geometry G6 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتقدم السيارة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار طرازات موديل 2023 .

جيلي Geometry G6 موديل 2024 السيدان

- محرك جيلي Geometry G6

تستمد سيارة جيلي Geometry G6 موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي ينتج 100 كيلووات، وعزم دوران يصل الي 180 نيوتن/متر، وتصل سرعة جيلي Geometry G6 القصوى الي 150 كم/ساعة .

جيلي Geometry G6 موديل 2024

وبها بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 46.11 كيلووات / ساعة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 53.3 كيلووات/ ساعة، وتقوم السيارة بقطع مسافة تصل الي 500 كم/ساعة، ويستغرق شحنها مدة تصل الي 20 دقيقة ليصل شحنها الي 80 % .

- أبعاد جيلي Geometry G6

جيلي Geometry G6 موديل 2024

تأتي سيارة جيلي Geometry G6 موديل 2024 السيدان داخل سوق السيارات بطول 4752 مم، وعرض 1804 مم، وارتفاع 1520 مم، وتقدم بقاعدة عجلات طولها 2700 مم .

- مواصفات Geometry G6 الصينية

تقدم سيارة جيلي Geometry G6 موديل 2024 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة منها ، شعار مضيء بالمقدمة، ومقابض أبواب مخفية تظهر تلقائيًا، وتدعم خاصية الدخول بدون مفتاح، ونظام التشغيل باللمس، وعجلة قيادة مسطحة ، ولوحة عدادات LCD مستطيلة مقاس 10.2 بوصة، وشاشة تحكم مركزية مقاس 14.6 بوصة .

جيلي Geometry G6 موديل 2024 السيدان

بالإضافة الي أن سيارة جيلي Geometry G6 تحتوي علي نظام تشغيل من هواوي، ويدعم التفاعل والتعرف الصوتي، وبها نقاط اتصال Wi-Fi، ومقعد كهربائي للسائق والراكب الأمامي، وبها نظام قيادة متقدم المستوى، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وفرامل طوارئ تلقائية، ونظام التعرف على إشارات المرور.

- سعر Geometry G6 السيدان

تتوافر سيارة جيلي Geometry G6 موديل 2024 الجديدة بأسعار تبدأ من 119.800 ألف يوان، وتصل الي 147.800 ألف يوان، أي ما يعادل 510 و 642 ألف جنيه مصري تقريباً.

مقصورة جيلي Geometry G6 موديل 2024

وهذه أسعار مخفضة بقيمة تراوحت بين 30 ألف و 42 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 126 ألف و177 ألف جنيه مصري تقريبًا عن موديلات 2023 .