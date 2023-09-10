مين أحسن؟.. مقارنة بين شانجان سي-اس-35-بلس و جيلي كول راي

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات الصانع الصيني للسيارات ، وخصوصا من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي يرغب في اقتناءها أصحاب العائلات الكبيرة، ومحبي المغامرات الذين يفضلون التحرك بها علي الطرق الصحراوية والغير ممهدة، وذلك بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات تعمل علي راحة قائدها عند التحرك والسير بها .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين شانجان سي-اس-35-بلس و جيلي كول راي، فئة السيارات الـ SUV :

جيلي كول راي العائلية

1- جيلي كول راي العائلية

تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج إلي 6.6 لتر لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، وتخرج قوة 175 حصان، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية.

جيلي كول راي موديل 2023

- سعر كول راي موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2023 تباع بسعر 900 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة كول راي موديل 2023 تباع بسعر مليون و 19 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة كول راي موديل 2023 تباع بسعر مليون و 29 ألف جنيه .

2- شانجان سي-اس-35-بلس

شانجان سي-اس-35-بلس

قوة سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 تصل الي 160 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1400 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر.

- أسعار شانجان سي-اس-35-بلس

شانجان سي-اس-35-بلس

الفئة الأولي من شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 تباع بسعر 820 ألف جنيه .

الفئة الثانية من شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 تباع بسعر 870 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 تباع بسعر 930 ألف جنيه .