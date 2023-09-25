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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية| ما القصة

فورد تطرح لوحات ترخيص
فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية

قامت شركة فورد بإقامة شراكة مع شركة ريفايفر الأمريكية من اجل إصدار لوحات سيارات رقمية ، وسيتم إعطاء تلك اللوحات الي جميع إصدارات شركة فورد للسيارات ، وبالتالي تكون شركة فورد هي الأولي من بين شركات السيارات الأخرى التي تقوم بعمل لوحات سيارة رقيمة لطرازاتها .

فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية

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- شركة ريفايفر :

فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية

ريفايفر هي أول شركة تقوم بتطوير لوحات ترخيص السيارات عالميا ، وسيتم تركيب هذه اللوحات بناء علي شاشة سيتم تثبيتها علي السيارة من الخلف بدلا من وضع لوحات الترخيص التقليدية .

- ريفايفر تتعاون مع الحكومة الأمريكية :

فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية

يمكن استخدام اللوحات الرقمية الجديدة من فورد في العبور الي 3 ولايات أمريكية، ولا يوجد أي مشاكل قانونية في استخدامها بعدما أتاحتها الحكومة ووافقت عليها، حيث يمكن تغير اللوحة الرقيمة الخاصة باي من سيارات فورد من خلال الهاتف الذكي بعد اتباع الإجراءات القانونية الخاصة.

فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية

اللوحات الرقمية الجديدة ستوفر إمكانية تتبع السيارة بواسطة تطبيق الـ  GPS ، ويتم إعطاء إشعار على اللوحات المرورية في حالة تمت سرقة السيارة لتنبيه السيارات المجاورة من سرقة تلك السيارة للإبلاغ عنها .

والجدير بالذكر أن لوحات ريفايفر الرقمية تعمل بشاشة عالية الجودة، وتتحمل هذه اللوحات الرقمية درجة حرارة تتراوح من 40 حتي أكثر من 80 درجة مئوية.

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