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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكشف عن تفاصيل الجيل الجديد من موستانج GTD

صدى البلد

بعد شهر من الكشف عن سيارة موستانج جي تي دي 2025 التي تركز على حلبات السباق، تغوص فورد في تعقيدات ديناميكياتها الهوائية النشطة، المصممة خصيصًا لهذا الطراز محدود الإنتاج. تُوصف هذه التحسينات الديناميكية الهوائية المتطورة بأنها الأكثر تقدمًا على الإطلاق التي تم دمجها في سيارة فورد، بما في ذلك التكنولوجيا التي عادة ما تكون غير قانونية في سيارات السباق مثل موستانج GT3.

يستخدم نظام تقليل السحب (DRS) المشتق من رياضة السيارات نظامًا هيدروليكيًا لضبط زاوية الجناح الخلفي ديناميكيًا، والتحكم في كمية تدفق الهواء الذي يمر عبره. وفي الوقت نفسه، يقوم بتشغيل اللوحات الموضوعة على الجزء الأمامي من الهيكل السفلي على شكل عارضة، مما يعدل تدفق الهواء إما لتقييده أو تعزيزه. 

 

يعزز هذا النظام المعقد الديناميكيات الهوائية لسيارة موستانج، مما يجعلها أكثر انسيابية على الطرق المستقيمة عالية السرعة مع توليد قوة سفلية متزايدة لتعزيز الجر أثناء مناورات المنعطفات الحادة.

تم تجهيز نظام التعليق، الذي يتميز بإعدادات مصممة خصيصًا للإصدار المحدد، بتكنولوجيا متقدمة. وعندما تكون على المسار، فهي تتمتع بالقدرة على خفض جسم السيارة بمقدار 40 ملم (1.6 بوصة)، وبالتالي تعزيز أدائها الديناميكي الهوائي. على العكس من ذلك، ومن أجل راحة القيادة اليومية، يمكنه رفع الخلوص الأرضي، مما يسمح لسيارة موستانج بالتغلب على مطبات السرعة والعقبات بسهولة.

ومن أجل تحسين الديناميكيات الهوائية لـ GTD، يقضي مهندسو فورد "آلاف الساعات من محاكاة تدفق الهواء الافتراضي" جنبًا إلى جنب مع الاختبار على عدة مسارات حول العالم بما في ذلك طريق أتلانتا في الولايات المتحدة وسبا في بلجيكا.

 

وأكد جريج جودال، كبير المهندسين المشرف على برنامج موستانج جي تي دي، أن "كل سطح وفتحة جسم وفتحة تهوية في جسم موستانج جي تي دي وتحته تعمل بشكل فعال. يتم توجيه بعض الهواء للتبريد، والبعض الآخر للديناميكيات الهوائية والقوة الضاغطة، وكل هذا لمساعدة GTD على التحرك بشكل أسرع أو التمسك بالرصيف بغض النظر عن الظروف، وأشار كذلك إلى أن سائقي فورد المشاركين في أحداث مثل لومان سيرغبون بلا شك في التكنولوجيا المتقدمة المدمجة في موستانج جي تي دي.

تحت غطاء محرك سيارة موستانج الأقوى بمواصفات إنتاجية على الإطلاق، يوجد محرك V8 سعة 5.2 لتر مزود بحوض جاف فائق الشحن تم ضبطه بدقة. يمكن لهذا المحرك القوي أن يتجاوز 7500 دورة في الدقيقة، وهو مصمم ليولد أكثر من 800 حصان. هدف فورد الطموح هو التغلب على نوربورجرينج بزمن أقل من 7 دقائق، مما قد يتخطى الرقم القياسي البالغ 6:59.927 الذي تحتفظ به بورشه 911 جي تي 3، على الرغم من أنه قد يكون أقل بقليل من الرقم الرائع 6: 49.328 الذي حققته 911 جي تي 3 آر إس.

 

ويقدر سعر موستانج GTS بحوالي 300 ألف دولار أمريكي، وسيبدأ الإنتاج بكميات محدودة بداية من العام المقبل.

موستانج GTD فورد نوربورجرينج

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