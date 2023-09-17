أسعار أشهر 5 سيارات كروس أوفر صينية في مصر

تتألق العديد من العلامات التجارية الصينية في السوق المصري وخاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي آخر الأسعار لـ 5 سيارات كروس أوفر صينية جديدة بالسوق المصري.

هافال جوليان

هافال جوليان

وحصلت سيارة هافال جوليان على قدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة اجمالية قدرها 148 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

الفئة الاولى STANDARD موديل 2022 هافال جوليان بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE موديل 2022 هافال جوليان بسعر 810 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR موديل 2022 هافال جوليان بسعر 875 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHT DELUXE موديل 2022 هافال جوليان بسعر 905 ألف جنيه.

جيلي كول راي موديل 2023

جيلي كول راي موديل 2023

وتستمد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية بلغت 255 حصانا، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.9 ثانية.

الفئة الأولى Comfort جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه

الفئة الثانية Premium جيلي كول راي موديل 2023 بسعر مليون و 19 ألف جنيه

الفئة الثالثة Premium Black Rim Edition جيلي كول راي موديل 2023 بسعر مليون 29 ألف جنيه

إم جى HS موديل 2023

إم جى HS موديل 2023

تأتى السيارة إم جى HS موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

فئة لاكشري فرش أسود بسعر 1,149,990 جنيه

فئة لاكشري فرش بني بسعر 1,159,990 جنيه

فئة نسخة بلاك إيديشن بسعر 1,189,990 جنيه

جاك JS4

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS4 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 1500 سي سي، ينتج 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية بلغت 147 حصانا.

الفئة الاولى جاك JS4 بقيمة قدرها 799,900 جنيه

الفئة الثانية جاك JS4 بقيمة قدرها 849,900 جنيه

شيري تيجو 7 موديل 2024

شيري تيجو 7 موديل 2024

تستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 قوتها من خلال محرك 1500 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة قدرها 154 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ونظام جر أمامي للعجلات.

الفئة الاولى أوتوماتيك شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بسعر مليون جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بسعر مليون و100 الف جنيه