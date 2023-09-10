سعر جيلي جالاكسي L6 الهجينة زيرو.. صور

كشفت شركة جيلي الصينية عن سياراتها الهجينة الجديدة جيلي جالاكسي L6، وتتميز جيلي جالاكسي L6 بمظهرها الجديد والأنيق ، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من لمسات تصميم عصرية تتماشي مع فئتها ، وتنتمي جيلي جالاكسي L6 الجديدة الي فئة السيارات السيدان الفاخرة ، وظهرة السيارة الصينية في معرض تشنجدو للسيارات.

سيارة جيلي جالاكسي L6 الهجينة الجديدة

جيلي جالاكسي L6 الهجينة الجديدة

- محرك جيلي جالاكسي L6

مقصورة جيلي جالاكسي L6 الهجينة الجديدة

وتعمل سيارة جيلي جالاكسي L6 الهجينة بنظام NordThor Hybrid 8848 ، الذى يحتوي علي محرك هجين مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، مدعوم بمحرك كهربائي ، وينتجوا قوة مجمعة تصل الي 287 كيلووات، أي ما يعادل 385 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 535 نيوتن/متر، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية، وتصل سرعة جالاكسي القصوى الي 247 كم/ساعة ، يمكنها قطع مسافة سير تصل الي 1370 كم .

- مواصفات جالاكسي L6 الهجينة

خلفية سيارة جيلي جالاكسي L6 الهجينة الجديدة

وتظهر سيارة جالاكسي L6 الهجينة الجديدة بواجهة تشبة السيارات الكهربائية ذات التصميم المغلق للشبكة، وبها مصابيح عريضة بالخلف، وبها مخرجين للعادم وذلك لإظهار الشكل الرياضي للسيارة السيدان الجديدة، وبها شاشة مركزية عمودية مقاس 13.2 بوصة، ولوحة عدادات مستطيلة مقاس 10.25 بوصة.

- أبعاد جيلي جالاكسي

جيلي جالاكسي L6 الهجينة الجديدة

وتتوافر سيارة جيلي جالاكسي L6 الهجينة الجديدة داخل الأسواق بطول 4782 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1489 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2752 مم .

- سعر جيلي L6 الهجينة

شاشة مقصورة جيلي جالاكسي L6 الهجينة الجديدة

ويتراوح سعر سيارة جيلي جالاكسي L6 الهجينة الجديدة من 128 ألف يوان صيني ويصل الي 158 ألف يوان صيني ، أي ما يعادل 536 ألف جنيه مصري، أو 662 ألف جنيه مصري .