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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر متشابه.. الفرق بين هيونداي إلنترا hd و نيسان سنترا 2024

بسعر متشابه.. الفرق
بسعر متشابه.. الفرق بين هيونداي إلنترا hd و نيسان سنترا 2024

تقاربت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 من بعضها البعض ، وجاء ذلك علي اثر الارتفاعات التي شهدتها جميع إصدارات السيارات بسبب الأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات عالميا، ورغم تلك الزيادات توافر بالسوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين هيونداي إلنترا hd و نيسان سنترا موديل 2024 :

 نيسان سنترا موديل 2024

1- نيسان سنترا موديل 2024

تصل نيسان سنترا موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة 118 حصان، وتصل سرعة نيسان سنترا القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر سنترا موديل 2024

 نيسان سنترا موديل 2024

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 742 ألف جنيه  .

2- هيونداي إلنترا hd موديل 2024

 هيونداي إلنترا hd موديل 2024

تحتاج هيونداي إلنترا hd الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 121 حصان، وعزم دوران يصل الي 156 نويتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 53 لتر .

- سعر  إلنترا hd موديل 2024

 هيونداي إلنترا hd موديل 2024

تتواجد سيارة  هيونداي إلنترا hd موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 745 ألف جنيه .

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